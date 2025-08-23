زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة.. صور

شاركت زوجة الفنان كريم فهمي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة كريم فهمي في أحدث ظهور

خطفت زوجة كريم فهمي الأنظار بإطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت جيبة باللون الأبيض قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف ونسقت معها توب ذا أكمام مكشوفة باللون البينك.





تزينت زوجة كريم فهمي بمجموعة من الإكسسوارات الملونة المتناسقة مع ألوان إطلالتها، انتعلت حذاء مسطح باللون الرمادي المطرز.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.