أعداء نجاح.. كريم فهمي يعلق على شائعات خلافه مع المنتج كريم العدل

أكد الفنان كريم فهمي والمخرج كريم العدل عدم صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلافات شخصية بينهما أثناء تصوير مسلسل «220 يوم»، الذي عرض مؤخرًا على إحدى المنصات الرقمية وحقق نجاحا لافتا وردود فعل إيجابية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، أوضح كريم العدل أن المسلسل يحمل رسالة إنسانية تتمحور حول الحب والأمل، قائلاً:«الأمل والحب والسعادة بيدوا للوقت قيمة، وهذا كان أهم ما أردت تقديمه».

من جانبه، عبر كريم فهمي عن سعادته بالعمل مع العدل، مؤكدًا أن أكثر ما جذبه للمسلسل هو قصته التي تدور حول علاقة حب بين زوجين يواجهان مرضا يهدد استمرارهما، مشيرًا إلى أن غياب الشرير التقليدي في الأحداث كان تحديا جذابا بالنسبة له.

وعن الشائعات المتداولة بشأن خلافهما، قال فهمي: «مافيش مشروع في الدنيا ما فيهوش اختلافات، وده طبيعي، والاختلافات بين الصناع بتطلع الحاجة الحلوة»، مؤكدًا أن أي نقاش كان في إطار العمل ولم يصل إلى خلاف شخصي.

وأضاف: «لو كان فيه حاجة كبيرة، كانت هتبقى في أوضة مقفولة، مش على الملأ.. إحنا صحاب قبل وأثناء وبعد الشغل»، لافتا إلى أن النجاح غالبا ما يثير حملات سلبية من «أعداء النجاح» الذين يسعون لتضخيم أي أمر بسيط.