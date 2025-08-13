قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: أجريت مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين مباحثات إيجابية بشأن عملية السلام مع روسيا
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
توك شو

أعداء نجاح.. كريم فهمي يعلق على شائعات خلافه مع المنتج كريم العدل

إسراء صبري

أكد الفنان كريم فهمي والمخرج كريم العدل عدم صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلافات شخصية بينهما أثناء تصوير مسلسل «220 يوم»، الذي عرض مؤخرًا على إحدى المنصات الرقمية وحقق نجاحا لافتا وردود فعل إيجابية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، أوضح كريم العدل أن المسلسل يحمل رسالة إنسانية تتمحور حول الحب والأمل، قائلاً:«الأمل والحب والسعادة بيدوا للوقت قيمة، وهذا كان أهم ما أردت تقديمه».

من جانبه، عبر كريم فهمي عن سعادته بالعمل مع العدل، مؤكدًا أن أكثر ما جذبه للمسلسل هو قصته التي تدور حول علاقة حب بين زوجين يواجهان مرضا يهدد استمرارهما، مشيرًا إلى أن غياب الشرير التقليدي في الأحداث كان تحديا جذابا بالنسبة له.

وعن الشائعات المتداولة بشأن خلافهما، قال فهمي: «مافيش مشروع في الدنيا ما فيهوش اختلافات، وده طبيعي، والاختلافات بين الصناع بتطلع الحاجة الحلوة»، مؤكدًا أن أي نقاش كان في إطار العمل ولم يصل إلى خلاف شخصي.

وأضاف: «لو كان فيه حاجة كبيرة، كانت هتبقى في أوضة مقفولة، مش على الملأ.. إحنا صحاب قبل وأثناء وبعد الشغل»، لافتا إلى أن النجاح غالبا ما يثير حملات سلبية من «أعداء النجاح» الذين يسعون لتضخيم أي أمر بسيط.

مسلسل 220 يوم كريم فهمي كريم العدل

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

بالصور

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

تمنع الشيخوخة والتجاعيد وتعالج القولون.. اكتشف العشبة المذهلة

ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها

أفضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك

فيديو

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

