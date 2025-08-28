أحسنتم يا أساتذة.. محمد علي رزق يشيد بمسلسل 220 يوم

أشاد الفنان محمد علي رزق، بقصة مسلسل ٢٢٠ يوم، مهنئًا كل فريق العمل.

وكتب محمد علي رزق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مسلسل ٢٢٠يوم حدوتة جميلة تفضل تدخل جواها و تتسرسب من غير ما تحس فتلاقي نفسك حاسس بكل تفاصيله”.

وتابع: “و المسلسل كله كوم و مشهد العشا في الحلقة ١٤ كوم لوحده”.

واختتم: “بجد مبروووك للمخرج الشاطر و الصديق كريم العدل ومبروك لكل الكاست قدام و ورا الكاميرا، أحسنتم يا أساتذة”.

مسلسل «220 يوم»

قال المخرج كريم العدل إنّ مسلسل «220 يوم» الذي عُرض مؤخراً من أصعب الأعمال التي قدمها، وتابع في حواره مع زهرة رامي، في برنامجها "سيبها دايرة"، على راديو إنرجي 92.1: "220 يوم أخذ مني وقت طويل وهو من أصعب الأعمال بسبب الوقت والظروف و التحضيرات التي كانت صعبة عن أي مشروع آخر، وكان أصعب من مسلسل أزمة منتصف العمر".

يذكر أن مسلسل 220 يوم مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.