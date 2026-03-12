قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
أحمد الشناوي: بيراميدز بطل القارة ومواجهة الجيش الملكي بوابة التتويج باللقب
بعد تهديدات مجتبى خامنئي .. ما البدائل المتاحة لمضيق هرمز ؟
اشتعال النار الرقمية.. قراصنة إيرانيون يزرعون الفوضى في إسرائيل والسعودية والكويت
جدل في كوت ديفوار بعد تجاهل دروجبا.. الاتحاد يهنئ زوجة مدرب المنتخب بعيد ميلادها

حمزة شعيب

أثار الحساب الرسمي للاتحاد الإيفواري لكرة القدم حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تهنئة بعيد ميلاد زوجة مدرب المنتخب الوطني إيميرس فاي، رغم أنها لم تمثل منتخب كوت ديفوار أو ترتبط بشكل مباشر بتاريخ كرة القدم في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة لتثير استياء عدد كبير من الجماهير، خاصة أن الحساب الرسمي للاتحاد تجاهل في المقابل تهنئة أسطورة الكرة الإيفوارية ديدييه دروجبا في يوم ميلاده.

ويعد دروجبا أحد أبرز رموز كرة القدم في كوت ديفوار عبر التاريخ، حيث قاد المنتخب الوطني لسنوات طويلة وحقق العديد من الإنجازات، إلى جانب مسيرته المميزة في الملاعب الأوروبية.

وأعرب العديد من المشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من تجاهل تهنئة أحد أبرز نجوم الكرة في البلاد، مقابل الاحتفاء بشخصية لا تمتلك ارتباطًا مباشرًا بالمنتخب أو تاريخه، ما فتح باب الانتقادات تجاه إدارة الحساب الرسمي للاتحاد.

كوت ديفوار دروجبا الاتحاد الإيفواري

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

