جدل في كوت ديفوار بعد تجاهل دروجبا.. الاتحاد يهنئ زوجة مدرب المنتخب بعيد ميلادها

أثار الحساب الرسمي للاتحاد الإيفواري لكرة القدم حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تهنئة بعيد ميلاد زوجة مدرب المنتخب الوطني إيميرس فاي، رغم أنها لم تمثل منتخب كوت ديفوار أو ترتبط بشكل مباشر بتاريخ كرة القدم في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة لتثير استياء عدد كبير من الجماهير، خاصة أن الحساب الرسمي للاتحاد تجاهل في المقابل تهنئة أسطورة الكرة الإيفوارية ديدييه دروجبا في يوم ميلاده.

ويعد دروجبا أحد أبرز رموز كرة القدم في كوت ديفوار عبر التاريخ، حيث قاد المنتخب الوطني لسنوات طويلة وحقق العديد من الإنجازات، إلى جانب مسيرته المميزة في الملاعب الأوروبية.

وأعرب العديد من المشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من تجاهل تهنئة أحد أبرز نجوم الكرة في البلاد، مقابل الاحتفاء بشخصية لا تمتلك ارتباطًا مباشرًا بالمنتخب أو تاريخه، ما فتح باب الانتقادات تجاه إدارة الحساب الرسمي للاتحاد.