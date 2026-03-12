بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائري إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا لمواجهة النادي المصري البورسعيدي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الجزائري تدريباته خلال الأيام المقبلة استعدادًا للمواجهة المرتقبة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل مباراة الإياب التي ستقام في الجزائر.

في المقابل، يواصل فريق المصري البورسعيدي استعداداته للمباراة المرتقبة، أملاً في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ووضع قدم في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الفريقين، في ظل طموح كل طرف لمواصلة مشواره في البطولة الإفريقية والمنافسة على اللقب.