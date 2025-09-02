تحتفل الأمة الإسلامية بـ حلول المولد النبوي الشريف، وبحلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على شراء حلويات المولد فهي من أبرز مظاهر الأحتفال.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل الفولية فى البيت على طريقة الشيف ثريا الالفى.

طريقة عمل الفولية في البيت

مقادير " الفولية " :

نصف كيلو فول سوداني

2كوب سكر

2 كوب عسل جلوكوز

ربع كوب ماء

رشة ملح لمون

طريقة عمل الفولية في البيت

1. الفولية السادة

تحضير الشراب السكري:

في قدر على نار متوسطة، اخلطي السكر والماء وعصير الليمون. اغلي المزيج حتى يصل إلى مرحلة التكرمل (عندما يصبح لونه ذهبيًا).

إضافة الفول:

أضيفي الفول السوداني المحمص إلى الشراب السكري وامزجي جيدًا حتى يتغطى الفول بالكامل.

التبريد والتشكيل:

اسكبي المزيج في صينية مدهونة بالزيت، وامسكيه بيدك لتشكيله. اتركيه يبرد ثم قطعيه إلى مربعات.

2. الفولية بالقرفة:

اتبعي نفس الخطوات السابقة، لكن أضيفي 1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى الشراب السكري قبل إضافة الفول. ستضيف القرفة نكهة مميزة للفولية.

3. الفولية بالزبدة:

اتبعي نفس خطوات الفولية السادة، لكن قبل إضافة الفول إلى الشراب السكري، أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة إلى المزيج وامزجي حتى تذوب. ثم أضيفي الفول المحمص واستكمالي العملية كما هو موضح سابقًا.