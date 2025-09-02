تتتعرض الكثير من الأمهات للكثير من أنواع الرفض لدي أطفالها، وأبرزها هو رفض الطفل عمل الوجبات المدرسة، وهذا الموقف بالنسبة للأمهات قد يكون من أكثر المواقف إثارة للغضب هو عندما ، خاصةً بعد يوم طويل ومرهق، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إعلمي أن رد الفعل الغاضب غالبًا ما يزيد المشكلة تعقيدًا، ويؤثر سلبًا على علاقتك بطفلك، لذلك نقدم لكي طرق للحفاظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي توضحها مدرسة رياض الأطفال عبير محمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟



كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

إليك خطوات فعّالة تساعدك على ضبط نفسك والتعامل بحكمة في هذه المواقف.

افهم سبب الرفض

رفض الطفل لحل الواجب لا يعني دائمًا عنادًا أو كسلًا، بل قد يكون بسبب:

شعوره بالإرهاق أو الجوع.

عدم فهمه للمطلوب.

قلة ثقته بنفسه.

شعوره بالضغط أو التوتر.

اسأله بهدوء فيه حاجة مضايقاك؟ أو مش فاهم إيه في الواجب؟

غالبًا ستتفاجأ بالإجابة.

ثانيًا: خذ خطوة للوراء

عندما تشعر أن الغضب بدأ يتصاعد:

خذ نفسًا عميقًا لعدة ثوانٍ.

ابتعد عن الموقف مؤقتًا إن أمكن.

ذكّر نفسك: أنا الكبير، وهو يحتاج مساعدتي مش غضبي.

ثالثًا: غيّر نبرة صوتك

بدلًا من رفع الصوت أو التهديد، جرّب أن:

تتحدث بصوت هادئ وحازم.

تستخدم تعبيرات مثل:

أنا شايف إنك مش حابب تعمل الواجب دلوقتي، ممكن نفهم السبب سوا؟

رابعًا: نظّم وقت المذاكرة بمرونة

أحيانًا يحتاج الطفل لاستراحة أو تحفيز. جرّب:

تقسيم الواجب إلى أجزاء صغيرة.

استخدام مؤقت مثلاً: 15 دقيقة مذاكرة، و5 دقائق راحة.

مكافآت بسيطة عند إنجاز المهام استيكر، وقت للعب، مدح.

خامسًا: كن قدوة في ضبط النفس

تصرفك وقت الغضب هو درس عملي لطفلك في كيفية التعامل مع المشاعر.

إذا رآك تضبط أعصابك، سيتعلم منك نفس المهارة.

سادسًا: استعن بروتين ثابت

وجود روتين يومي واضح يحل نصف المشكلة. مثال: