قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي
الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024
إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان
بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة
مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة
العدد الأكبر منذ أشهر..الصحة بغزة: 185 شهيدا بسبب سوء التغذية خلال أغسطس
قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي
إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه
السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا
خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في عالم اليوم، يعد التعليم حجر الأساس لأي تنمية مجتمعية واقتصادية، ومن هذا المنطلق تتجلى أهمية المؤسسات الاجتماعية التي تسعى لدعم الموهوبين وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم. 

من بين هذه المؤسسات التي تركت بصمة واضحة في مجال التعليم والتطوير المجتمعي مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، التي أظهرت التزامًا قويًا بدعم المواهب المصرية الصاعدة.

تأتي قصة الطفل علي من محافظة الإسماعيلية كمثال حي على النجاح الذي يمكن تحقيقه من خلال رعاية ودعم المؤسسات المجتمعية، حيث استطاع هذا الطفل أن يبرز كعبقري في الحساب الذهني، وسط ظروف حياتية بسيطة، ليصبح نموذجًا للإصرار والطموح.

 

مؤسسة أبو العينين: تاريخ حافل في دعم التعليم والتنمية

تأسست مؤسسة أبو العينين منذ أكثر من 43 عامًا، وهي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وتخضع لإشراف النائب محمد أبو العينين والسيدة سمية أبو العينين. 

وتعتمد المؤسسة بشكل كامل على التمويل الذاتي، ولا تقبل التبرعات، في سبيل تعزيز رسالة العطاء الوطني والإنساني.

وقد حققت المؤسسة إنجازات متعددة في مجال التعليم، منها:

إطلاق برامج ناجحة لمحو الأمية حظيت بإشادة اليونسكو.

تقديم آلاف المنح الدراسية للطلاب المصريين والوافدين.

تكفل نفقات الدراسة والمعيشة للعديد من الطلبة المحتاجين.

توزيع حقائب مدرسية ومواد تعليمية على آلاف الأسر مع بداية كل عام دراسي.

تكريم المتفوقين في الجامعات دعمًا للتميز الأكاديمي.

كل هذه الجهود تعكس رؤية المؤسسة في أن التعليم هو البوابة الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة.

قصة الطفل علي: نموذج للإصرار والموهبة

يُعد الطفل علي من محافظة الإسماعيلية مثالًا رائعًا على الموهبة المصرية الأصيلة. رغم صغر سنه، استطاع علي أن يظهر قدرات استثنائية في الحساب الذهني، ما جعله حديث الجميع وعبقري الرياضيات الصغير.

ومع أن علي يساعد أسرته البسيطة في ظروف الحياة، فإنه يحلم بأن يصبح مهندسًا، وأكدت مؤسسة أبو العينين أنها ستتبنى تعليم علي بشكل كامل، من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، لتوفير كافة أشكال الدعم التعليمي والمعيشي له.

أكدت المؤسسة أن قصة علي تعبر عن الإصرار والموهبة التي تمتلكها أجيال مصر القادمة، مشيرة إلى ضرورة وجود من يؤمن بتلك المواهب ويقدم لها الدعم اللازم.

الدور الاجتماعي والإنساني لمؤسسة أبو العينين

لم تقتصر جهود المؤسسة على دعم التعليم فقط، بل شملت أيضًا العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية، مثل:

تقديم خدمات طبية مجانية من خلال حملات مثل «100 يوم صحة»، التي استفاد منها ملايين المواطنين.

توزيع هدايا وعلب حلاوة المولد النبوي على الأسر في المحافظات.

متابعة برامج صحية وتنموية بالتعاون مع الجهات الحكومية.

دعم السياحة العلاجية ومكافحة الأمراض المزمنة مثل الإيدز.

كل هذه الجهود تبرز دور المؤسسة كرافد أساسي في التنمية الشاملة، مع التأكيد على الاستقلالية المالية للجهة ودورها الوطني الملتزم.

إشراف القيادة ودورها في تعزيز رسالة المؤسسة

يرأس المؤسسة النائب محمد أبو العينين، الذي أكد على أن رعاية المواهب مثل الطفل علي ليست مجرد مساعدة فردية بل هي واجب وطني.

 كما أشارت السيدة سمية أبو العينين إلى أن الاستثمار الحقيقي هو في العقول والمواهب التي تشكل مستقبل مصر.

الطفل علي الطفل علي عبقري الرياضيات حكاية عبقري الرياضيات مؤسسة أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

إسعاف

مصرع شخص أسفل عجلات القطار في القليوبية

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الحكم الثلاثاء المقبل.. هدير عبد الرازق تواجه اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء

الحكم الثلاثاء المقبل.. هدير عبدالرازق تواجه اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء

صورة أرشيفية

اليوم .. أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في المحلة

المستشار طلبة فوزى شلبى رئيس المحكمة

ممنوع الرجوع لـ«عش الزوجية».. الإعدام لنقاش قـ.تل شقيقته بالحوامدية

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

صحة الشرقية تنظم 48 قافلة طبية مجانية منذ بداية 2025

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة
طريقة عمل باستا باللبن والطحينة
طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط
طريقة عمل ملبن الخيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد