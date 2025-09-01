سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

هل تبحثين عن وصفة تجمع بين النكهات مميزة، و مذاق منعش، بأبسط المكونات؟ إليك سلطة البيض المقلي على الطريقة التايلاندية التى تعتبر مثال مميز.

طريقة عمل سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

تقدم الشيف هدي زعرب خطوات بسيطة لتحضير هذه السلطة التي لا تُقاوَم وبمذاق مميز.

المكونات لعمل سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي للقلي

½ بصلة حمراء مقطعة شرائح رفيعة

1 حبة طماطم صغيرة مقطعة مكعبات

1 عود كرفس أو كزبرة خضراء مفرومة

½ حبة فلفل حار أو حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة صوص السمك

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

1 ملعقة صغيرة سكر بني أو أبيض

القليل من النعناع الطازج للتزيين

طريقة عمل سلطة تايلاندية بالبيض المقلي



1. تحضير البيض

سخّن الزيت في مقلاة صغيرة على نار متوسطة إلى عالية.

اكسر البيض بحذر، واقليه دون تقليب حتى تصبح الحواف مقرمشة والصفار لا يزال طريًا.

أخرج البيض وضعه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

في وعاء صغير، اخلط صوص السمك، عصير الليمون، والسكر حتى يذوب تمامًا.

في طبق التقديم، ضع شرائح البصل، الطماطم، الكرفس أو الكزبرة، والفلفل الحار.

أضف الصوص فوق المكونات وقلّب بلطف.

ضع البيض المقلي على وجه السلطة.

زيّن بأوراق النعناع الطازجة، وقدّمها فورًا.

نصيحة تقديم

تُقدَّم هذه السلطة كوجبة خفيفة على الغداء أو كمقبلات على العشاء. يمكن تناولها بجانب أرز الياسمين التايلاندي أو وحدها كوجبة متكاملة وخفيفة.