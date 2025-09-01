قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل التعاملات
انفجار قرب سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. واتهامات للحوثيين
مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى
أفضل طريقة لتناول فيتامين د.. نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة
كيف كان النبي يقوم الليل؟.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها
السكة الحديد تفصل مشرفين بسبب إهمال جسيم أثر على حركة القطارات
انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية
زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة الباكستانية إسلام آباد
بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرًا؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرًا؟
هاجر هانئ

الاستيقاظ مبكرا يمكن أن يعزز إنتاجيتك، ويحسن الصحة العقلية، ويدعم الرفاهية البدنية الأفضل، يشرح الخبراء كيف يستفيد الناهضون المبكرون من تحسين التركيز وتقليل التوتر وعادات نمط الحياة الصحية.

كما أن الاستيقاظ في وقت مبكر قد يبدو تحديًا للكثيرين، لكنه يحمل بين طياته فوائد صحية وعقلية ونفسية كبيرة. وفقًا لآراء العديد من الخبراء، فإن من ينضمون إلى “نادي الخامسة صباحًا” يتمتعون بمستوى عالٍ من الإنتاجية، وصفاء ذهني أفضل، ومزاج أكثر إيجابية على مدار اليوم.

الانضمام إلى “نادي الخامسة صباحًا” ليس مجرد عادة، بل أسلوب حياة يعزز من جودة يومك وصحتك بشكل عام. ومع بعض التنظيم والإرادة، يمكن لأي شخص الاستفادة من هذه العادة الصحية وتحويل صباحاته إلى وقت ثمين ومنتج.

فوائد الاستيقاظ مبكرا

 

إنتاجية أعلى وتركيز أفضل

الاستيقاظ المبكر يمنح العقل فرصة للاستفاقة بهدوء دون عجلة، ما يعزز القدرة على التركيز وتحقيق الإنجاز، فالعقل في ساعات الصباح الأولى يكون أكثر صفاءً وأقل تشتيتًا، مما يتيح فرصة لإنجاز المهام بكفاءة قبل بدء زحام اليوم، كما أن البدء المبكر يمنح وقتًا إضافيًا للتخطيط وتنظيم اليوم، مما يقلل من مستويات التوتر ويزيد الشعور بالسيطرة على الوقت.

فرصة مثالية للرياضة

من أبرز فوائد الاستيقاظ المبكر أنه يتيح وقتًا كافيًا لممارسة الرياضة، بدء اليوم بالنشاط البدني لا يساهم فقط في تحسين اللياقة، بل يساعد على إفراز الإندورفين، وهي المواد الكيميائية الطبيعية التي تعزز المزاج وتقلل من مستويات القلق، كما أن التمارين الصباحية تقلل احتمالية تأجيل التمرين لاحقًا أو تجاهله تمامًا.

قلة النوم تسرق صحة المراهقين

تنظيم النوم وتحسين الصحة العامة

الخبراء ينصحون بالحصول على ما بين سبع إلى ثماني ساعات من النوم المنتظم، وهو ما يسهل تحقيقه عند النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة، هذا الانتظام يساعد الجسم على:

توازن هرمونات الجوع

تحسين تنظيم مستويات الأنسولين

تقوية الجهاز المناعي

 دعم الصحة الإنجابية

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة

دعم الصحة النفسية

الصباح الباكر وقت مثالي للتأمل والتفكر، وهما عاملان معروفان بتأثيرهما الإيجابي على الصحة النفسية، لحظات الهدوء في بداية اليوم تتيح المجال للتواصل مع الذات، وتمنح انطلاقة إيجابية تؤثر على المزاج طوال اليوم.

تعزيز المناعة

من خلال الاستيقاظ مبكرًا والتعرض لضوء الشمس في وقت باكر، يبدأ الجسم في إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي، مما يعزز مناعة الجسم ويجعله أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والعدوى.

هل النوم عاريا حرام

تحسين التركيز والتغلب على الخمول

عند الاستيقاظ قبل وقت العمل أو الدراسة بوقت كافٍ، يتاح للعقل فرصة التخلص من “القصور الذاتي للنوم”، وهي الحالة التي يشعر فيها الشخص بالخمول والارتباك فور الاستيقاظ، منح الجسم الوقت الكافي للاستيقاظ الكامل يؤدي إلى أداء ذهني أفضل وتفاعل أسرع.

المصدر : timesnownews

الاستيقاظ مبكرا فوائد الاستيقاظ مبكرا إفراز الإندورفين تنظيم النوم الخمول

