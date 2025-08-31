كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

زيادة الوزن من المشاكل الشائعة لدى المصابين بـ قصور الغدة الدرقية وحتى مع العلاج التعويضي الأمثل للهرمونات، قد يواجه الكثير صعوبة في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

لتحقيق هدفك والوصول إلى وزن صحي، يمكن اتباع هذه الاستراتيجيات وفقا لموقع هيلثى..

القضاء على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية..

1-اكتسب المعرفة: التعرّف على علامات مقاومة الانسولين، بالإضافة إلى دور هرموني الليبتين والغريلين، يساعدك في وضع خطة مناسبة للتحكم بالوزن.

2-الحفاظ على الترطيب الجيد: شرب كمية كافية من الماء ضروري لدعم عملية التمثيل الغذائي.

3-ممارسةالرياضة: قد تحتاج إلى جهد أكبر من التوصيات العامة (150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط المكثف أسبوعيًا) إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن.

4-النوم الكافي: قلة النوم تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

5-اختيار الأطعمة بحكمة: بجانب مراقبة السعرات الحرارية، فإن زيادة الألياف وتقليل الكربوهيدرات قد يساعدان بعض مرضى الغدة الدرقية على خسارة الوزن.

6-طريقة تناول الطعام: يجد البعض فائدة في تغيير نمط التغذية مثل الصيام المتقطع، كما قد يلاحظ بعض المرضى تحسنًا عند اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.