في عيد ميلادها الـ55… إطلالات تكشف عن أناقة الملكة رانيا

يصادف اليوم 31 أغسطس عيد ميلاد الملكة رانيا حرم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقد أتمت الملكة عامها الـ 55، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها مما يجعلها محط الأنظار عند ظهورها في المناسبات.



إطلالات الملكة رانيا في عيد ميلادها



تحرص الملكة رانيا على مشاركة متابعيها دائما بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في ختلف المناسبات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام.



تعتمد الملكة رانيا على أختيار الأزياء التي تبرز رشاقتها والمتناسقة مع قوامها، كما تفضل التنوع و التجديد ومواكبة أحدث صيحات الموضة.

تقوم الملكة رانيا بتنسيق المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي تزيد من جمالها وأناقتها، وهي تتميز بذوقها الراقي والأنيق.



ومن الناحية الجمالية، تعتمد الملكة رانيا على تسريحات الشعر البسيطة والغير مبالغ فيها، وتختار صيحات المكياج التي تتناسب معها وتكشف عن جمال ملامحها.