فيديو «نبوءة وفاة ترامب» يثير الجدل على تيك توك

تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
التضامن تُصدر قرارًا بتكليف الدفعة 105 من خريجي الجامعات
استشاري حساسية ومناعة يوضح الفرق بين الجدري والجدري المائي
طرح كراسة شروط 2333 قطعة أرض سكنية بـ 18مدينة | رابط مباشر للحجز
وزارة الصحة بغزة: 7 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة
حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة
الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين رئيس ونجوى كرم ومرض أنغام ووفاة ميرنا وليد
10 علامات للاكتشاف المبكر للتعاطي .. صندوق مكافحة الإدمان يوضح التفاصيل
العالم مقلوب.. جراح مصري يحقق إنجازا باستئصال ورم سرطاني بالمخ
استروكس.. القبض على مروج للمخدرات بالفيوم
عماد النحاس يتصدر ترشيحات خلافة ريبيرو في الأهلي
ريهام قدري

أشعل مقطع مصور على منصة تيك توك موجة واسعة من الجدل بعدما ظهرت سيدة تدعى "هاسكي ماما"، تؤكد أنها شاهدت في المنام رؤية تتعلق بوفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المرأة الأيرلندية إن "الحدس" أخبرها بأن ترامب سيفارق الحياة يوم الثالث من سبتمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحاً أو مساءً، دون أن تتمكن من تحديد التوقيت بدقة.

وبحسب ما ذكرته، فإن هذه الرؤى تراودها عادة عند الاستيقاظ من النوم، مؤكدة أنّ توقعاتها "لا تخطئ"، ورجحت أن تكون الوفاة بسبب أزمة قلبية. 

ولاقى تصريحها صدى لدى البعض بعد أن ربطوه بتصريحات سابقة لطبيب على تيك توك أشار فيه إلى معاناة ترامب من مشاكل صحية خطيرة مثل فشل القلب الاحتقاني وأمراض الكلى.

وتجاوزت مشاهدات الفيديو ثلاثة ملايين،  وقد حصد تفاعلات كبيرة جدا، حيث انقسمت الآراء، فقد اتخذ البعض الموضوع بجدية، وسخر  آخرون من الفيديو واعتبروه مادة ترفيهية لا أكثر.

وقد تابع صفحة السيدة عدد من المتابعين أكدوا أنّ "هاسكي ماما" سبق وقدمت توقعات أخرى أثارت الجدل، حتى أنّ بعضهم أطلق عليها لقب "ميستيك ميغ" تشبيهاً بالمنجمة البريطانية المعروفة.

