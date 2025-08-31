فيديو «نبوءة وفاة ترامب» يثير الجدل على تيك توك

أشعل مقطع مصور على منصة تيك توك موجة واسعة من الجدل بعدما ظهرت سيدة تدعى "هاسكي ماما"، تؤكد أنها شاهدت في المنام رؤية تتعلق بوفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المرأة الأيرلندية إن "الحدس" أخبرها بأن ترامب سيفارق الحياة يوم الثالث من سبتمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحاً أو مساءً، دون أن تتمكن من تحديد التوقيت بدقة.

وبحسب ما ذكرته، فإن هذه الرؤى تراودها عادة عند الاستيقاظ من النوم، مؤكدة أنّ توقعاتها "لا تخطئ"، ورجحت أن تكون الوفاة بسبب أزمة قلبية.

ولاقى تصريحها صدى لدى البعض بعد أن ربطوه بتصريحات سابقة لطبيب على تيك توك أشار فيه إلى معاناة ترامب من مشاكل صحية خطيرة مثل فشل القلب الاحتقاني وأمراض الكلى.

وتجاوزت مشاهدات الفيديو ثلاثة ملايين، وقد حصد تفاعلات كبيرة جدا، حيث انقسمت الآراء، فقد اتخذ البعض الموضوع بجدية، وسخر آخرون من الفيديو واعتبروه مادة ترفيهية لا أكثر.

وقد تابع صفحة السيدة عدد من المتابعين أكدوا أنّ "هاسكي ماما" سبق وقدمت توقعات أخرى أثارت الجدل، حتى أنّ بعضهم أطلق عليها لقب "ميستيك ميغ" تشبيهاً بالمنجمة البريطانية المعروفة.