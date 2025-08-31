سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

ظهرت الفنانة بوسي بإطلالة صيفية لافتة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستانًا ورديًا بحمالات رقيقة جاء مناسبًا لأجواء الصيف

وحرصت بوسي على تنسيق إطلالتها مع حقيبة مميزة من دار الأزياء العالمية Hermes، من طراز Birkin 25 Picnic، والتي تعد من الحقائب النادرة والفاخرة، ويصل سعرها إلى نحو 3 ملايين و345 ألف جنيه

ولم تكتفِ بوسي بذلك، بل أضافت لمسة من الأناقة الراقية باختيارها حذاءً أبيض بكعب عالٍ من نفس الدار الفاخرة، بلغ ثمنه ما يقارب 51 ألف جنيه .

وبإطلالتها هذه، جمعت بين البساطة والترف، لتؤكد مرة أخرى ذوقها الرفيع في اختيار قطع الأزياء والإكسسوارات التي تعكس شخصيتها الجذابة.



