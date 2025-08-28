بدون مكياج.. ريهام حجاج تثير الجدل بإطلالة صيفية على البحر

خطفت الفنانة ريهام حجاج الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة خلال قضاء عطلتها على البحر، حيث ظهرت بفستان قصير باللون البنفسجي الفاتح بستايل بسيط، مكشوف الكتفين، أبرز جمالها الطبيعي وإشراقتها الصيفية.

ونسّقت ريهام حجاج إطلالتها مع إكسسوارات ناعمة من السلاسل الذهبية القصيرة التي زادت من أنوثتها ورقتها، فيما اعتمدت مكياجًا خفيفًا يكشف عن ملامحها الجذابة ببساطة وبسحر طبيعي، مع تسريحة شعر مرفوعة بعفوية تتناسب مع أجواء البحر.

إطلالة ريهام حجاج نالت تفاعلاً واسعًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمالها وأناقتها المعتادة، مؤكدين أنها تعرف دائمًا كيف تختار إطلالاتها بما يتماشى مع الأجواء الصيفية ويعكس ذوقها الراقي.