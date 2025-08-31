قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

ريهام قدري

احتفل الفنان بيومي فؤاد مساء أمس بعقد قران نجله في أجواء عائلية مُبهجة، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من المقربين، حيث امتلأ الحفل بالفرحة والبهجة وسط أجواء من الزهور البيضاء التي زينت المكان.

وخطف الأنظار جمال العروس التي تألقت بفستان أبيض أنيق انسيابي التصميم، تميز بلمسة من البساطة والرقي، وزين بكاب شيفون قصير مطرز بالكريستال على الأطراف، مما أضاف لمسة فخامة راقية لإطلالتها.

 وأكملت العروس مظهرها بعقد لؤلؤ ناعم أضفى لمسة كلاسيكية أنيقة، مع تسريحة شعر نصف مرفوعة أبرزت ملامحها الطبيعية، إلى جانب مكياج هادئ ركّز على جمال العيون وبدت فيه بإطلالة ملكية ناعمة.

أما العريس فظهر ببدلة باللون البيج الفاتح مع قميص أبيض وربطة عنق منسجمة مع الإطلالة، ما أضاف لمسة عصرية وأنيقة في آن واحد.

وقد تلقى العروسان التهاني من الحضور وسط أجواء مليئة بالحب والدعوات بالسعادة والتوفيق في حياتهما الزوجية المقبلة.

