فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

احتفل الفنان بيومي فؤاد مساء أمس بعقد قران نجله في أجواء عائلية مُبهجة، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من المقربين، حيث امتلأ الحفل بالفرحة والبهجة وسط أجواء من الزهور البيضاء التي زينت المكان.

وخطف الأنظار جمال العروس التي تألقت بفستان أبيض أنيق انسيابي التصميم، تميز بلمسة من البساطة والرقي، وزين بكاب شيفون قصير مطرز بالكريستال على الأطراف، مما أضاف لمسة فخامة راقية لإطلالتها.

وأكملت العروس مظهرها بعقد لؤلؤ ناعم أضفى لمسة كلاسيكية أنيقة، مع تسريحة شعر نصف مرفوعة أبرزت ملامحها الطبيعية، إلى جانب مكياج هادئ ركّز على جمال العيون وبدت فيه بإطلالة ملكية ناعمة.

أما العريس فظهر ببدلة باللون البيج الفاتح مع قميص أبيض وربطة عنق منسجمة مع الإطلالة، ما أضاف لمسة عصرية وأنيقة في آن واحد.

وقد تلقى العروسان التهاني من الحضور وسط أجواء مليئة بالحب والدعوات بالسعادة والتوفيق في حياتهما الزوجية المقبلة.