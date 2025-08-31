مع قرب الأحتفال بالمولد النبوي الشريف يحرص الكثير من الأشخاص على شراء وتناول حلاوة المولد المتنوعة و الكثيرة التي تغزو الأسواق.

يتسأل الكثير من الأشخاص بالأخص مرضى السكر ، هل يمكن تناول حلاوة المولد أم لا؟، فنكشف لكم من خلال السطور التالية.



هل يمكن لمرضى السكري تناول حلاوة المولد؟

الإجابة المختصرة: نعم، ولكن عليك أن تأكله باعتدال وتتبع مقدار ما تستهلكه.

إذا كنت مصابا بمرض السكري، فيمكنك إدارته عن طريق مراقبة نسبة السكر في الدم وتناول الأدوية وإعطاء نفسك الأنسولين.

الأمر كله يتعلق بتعلم كيفية حساب كمية السكر التي تستهلكها وكيفية اتخاذ خيارات صحية.

إنه بمجرد تشخيص إصابتك بمرض السكري، سيعمل فريق الرعاية الصحية الخاص بك معك لمراجعة ما تأكله من حلاوة المولد وشرح كيف يمكنك إجراء مقايضات مغذية.

يتضمن ذلك عادة حساب الكربوهيدرات - يعتبر السكر كربوهيدرات بسيطة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كم من السكر يجب أن تتناوله في اليوم؟

توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا تزيد النسبة عن 25 جراما (6 ملاعق صغيرة) للشخص الواحد يوميا، توصي جمعية القلب الأمريكية ب 36 جراما (9 ملاعق صغيرة) يوميا للرجال و25 جراما (6 ملاعق صغيرة) يوميا للنساء.

وهذه التوصيات هي نفسها سواء كنت مصابا بمرض السكري أم لا.

المصدر: ‏clevelandclinic