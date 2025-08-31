قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد.. هل أنت منهم؟

حلوي المولد
حلوي المولد
ريهام قدري

حلاوة المولد (مثل الفولية والسمسمية والحمصية) من الأطعمة الغنية جدًا بالسكر + المكسرات/البذور. فـيجب على بعض الأشخاص  يتجنبون تناول حلوي المولد وهم 

- مرضى السكري

السكر العالي في الحلوى يعمل علي رفع الجلوكوز بسرعة.

وحلوى المولد ممنوعة أو على الأقل لابد أن تكون بكميات صغيرة جدًا  تحت إشراف الطبيب.

-مرضى الكُلى

خصوصًا مع وجود فشل كلوي أو ارتفاع بوتاسيوم:

الفول السوداني والسمسم بهم بوتاسيوم وفوسفور.

ولذلك يزيد الحمل على الكلى.

-مرضى الكبد الدهني أو التليف وحصووات المراره

السكريات والدهون بتزود دهون الكبد وممكن ترفع إنزيماته.

-مرضى السمنة أو الأشخاص التي تعاني من ارتفاع الكوليسترول 

لأن حلوى المولد بسعرات حرارية عالية جدًا → زيادة الوزن + رفع الدهون.

-مرضى القولون العصبي أو عسر الهضم

السمسم والفول يمكن أن يسبب انتفاخات وغازات.

-الأطفال الصغار جدًا

يمكن تعرضهم لخطر اختناق من المكسرات والبذور + تسوس الأسنان من السكر.

 الخلاصة:

الممنوعون من الحلوى: السكري – الفشل الكلوي – الكبد – السمنة – الكوليسترول – مشاكل الجهاز الهضمي.

للأصحاء: ممكن قطعة صغيرة للتذوق وليس الإفراط في تناول حلوى المولد. 

حلاوة المولد المولد حلوي المولد ممنوعين من تناول حلاوة المولد

