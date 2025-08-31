هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد.. هل أنت منهم؟

حلاوة المولد (مثل الفولية والسمسمية والحمصية) من الأطعمة الغنية جدًا بالسكر + المكسرات/البذور. فـيجب على بعض الأشخاص يتجنبون تناول حلوي المولد وهم
- مرضى السكري
السكر العالي في الحلوى يعمل علي رفع الجلوكوز بسرعة.
وحلوى المولد ممنوعة أو على الأقل لابد أن تكون بكميات صغيرة جدًا تحت إشراف الطبيب.
-مرضى الكُلى
خصوصًا مع وجود فشل كلوي أو ارتفاع بوتاسيوم:
الفول السوداني والسمسم بهم بوتاسيوم وفوسفور.
ولذلك يزيد الحمل على الكلى.
-مرضى الكبد الدهني أو التليف وحصووات المراره
السكريات والدهون بتزود دهون الكبد وممكن ترفع إنزيماته.
-مرضى السمنة أو الأشخاص التي تعاني من ارتفاع الكوليسترول
لأن حلوى المولد بسعرات حرارية عالية جدًا → زيادة الوزن + رفع الدهون.
-مرضى القولون العصبي أو عسر الهضم
السمسم والفول يمكن أن يسبب انتفاخات وغازات.
-الأطفال الصغار جدًا
يمكن تعرضهم لخطر اختناق من المكسرات والبذور + تسوس الأسنان من السكر.
الخلاصة:
الممنوعون من الحلوى: السكري – الفشل الكلوي – الكبد – السمنة – الكوليسترول – مشاكل الجهاز الهضمي.
للأصحاء: ممكن قطعة صغيرة للتذوق وليس الإفراط في تناول حلوى المولد.