هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد.. هل أنت منهم؟

حلاوة المولد (مثل الفولية والسمسمية والحمصية) من الأطعمة الغنية جدًا بالسكر + المكسرات/البذور. فـيجب على بعض الأشخاص يتجنبون تناول حلوي المولد وهم

- مرضى السكري

السكر العالي في الحلوى يعمل علي رفع الجلوكوز بسرعة.

وحلوى المولد ممنوعة أو على الأقل لابد أن تكون بكميات صغيرة جدًا تحت إشراف الطبيب.

-مرضى الكُلى

خصوصًا مع وجود فشل كلوي أو ارتفاع بوتاسيوم:

الفول السوداني والسمسم بهم بوتاسيوم وفوسفور.

ولذلك يزيد الحمل على الكلى.

-مرضى الكبد الدهني أو التليف وحصووات المراره

السكريات والدهون بتزود دهون الكبد وممكن ترفع إنزيماته.

-مرضى السمنة أو الأشخاص التي تعاني من ارتفاع الكوليسترول

لأن حلوى المولد بسعرات حرارية عالية جدًا → زيادة الوزن + رفع الدهون.

-مرضى القولون العصبي أو عسر الهضم

السمسم والفول يمكن أن يسبب انتفاخات وغازات.

-الأطفال الصغار جدًا

يمكن تعرضهم لخطر اختناق من المكسرات والبذور + تسوس الأسنان من السكر.

الخلاصة:

الممنوعون من الحلوى: السكري – الفشل الكلوي – الكبد – السمنة – الكوليسترول – مشاكل الجهاز الهضمي.

للأصحاء: ممكن قطعة صغيرة للتذوق وليس الإفراط في تناول حلوى المولد.