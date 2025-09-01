أفضل طريقة لتناول فيتامين د.. نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة

يلعب فيتامين د دورًا حيويًا في تقوية العظام والمناعة والصحة العامة، لكن الكثير من الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي منه، يقترح الخبراء أن أفضل طريقة للحصول على فيتامين د هي من خلال التعرّض الآمن لأشعة الشمس، وتناول أطعمة غنية به مثل الأسماك الدهنية والبيض ومنتجات الألبان المدعمة، بالإضافة إلى تناول المكملات الغذائية عند الحاجة.

فيتامين د، المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس، مهم جدًا ليس فقط لامتصاص الكالسيوم، بل أيضًا لضمان عمل عضلاتك وأعصابك بشكل سليم، وتتراوح فوائده بين الحفاظ على صحة الهيكل العظمي وتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والكبد والقلب والأوعية الدموية والسكري والأمراض العصبية. ومع ذلك، يُعد نقص فيتامين د مشكلة صحية عالمية، وقد يُشكل تجاهله خطرًا.

ولذلك، يعتقد الخبراء أن فهم أفضل السبل للحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د أمرٌ أساسيٌّ للصحة على المدى الطويل..

نصائح لتحقيق أقصى استفادة من تناول فيتامين د

إليك بعض الطرق التي تضمن الحصول على المستويات المثلى من فيتامين د

ضوء الشمس

الطريقة الأكثر طبيعية وفعالية للحصول على فيتامين د هي من خلال أشعة الشمس، فعندما يتعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية من النوع ب، فإنه ينتج فيتامين د بشكل طبيعي، وصرح الدكتور تشينتان هيغدي، جراح العظام في مستشفى سيفي، لصحيفة تايمز ناو: "من الأفضل تعريض الذراعين والساقين والرقبة لأشعة الشمس لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل الساعة 11 صباحًا".

وفقًا للدكتورة هيغدي، تُمكّن هذه الممارسة بشرتك من إنتاج ما يكفي من فيتامين د لتلبية احتياجاتها اليومية. ومع ذلك، في ظل الحياة الحضرية الحديثة، ينخفض ​​التعرض الطبيعي لأشعة الشمس بشكل ملحوظ لدى من يقضون وقتًا أطول في الأماكن المغلقة ويستخدمون واقيات الشمس بكثرة.

المكملات الغذائية

نظراً لمحدودية التعرض لأشعة الشمس، يُعاني عدد كبير من الأشخاص اليوم من نقص فيتامين د. في هذه الحالات، يُوصي الأطباء بتناول المكملات الغذائية كعلاج ضروري. يقول الدكتور هيغدي: "الجرعة الموصوفة عادةً هي 60,000 وحدة دولية من فيتامين د مرة واحدة أسبوعياً لمدة 12 أسبوعاً. بعد هذه المرحلة التصحيحية، تُعدّ جرعة صيانة قدرها 60,000 وحدة دولية مرة واحدة شهرياً مفيدة للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين د".

يعد تناول المكملات الغذائية مهمًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر مثل التقدم في السن، أو لون البشرة الداكن، أو السمنة، أو الحالات الطبية المزمنة التي تؤثر على الامتصاص.

المصادر الغذائية

مع أن ضوء الشمس الكافي هو المصدر الرئيسي دائمًا، إلا أنه يمكن الحصول على فيتامين د أيضًا من خلال بعض الأطعمة، والتي يمكنك إضافتها إلى وجباتك اليومية، من هذه الأطعمة:

صفار البيض

الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون،سمك الأسقمري البحري، والسردين

منتجات الألبان المدعمة مثل الحليب والزبادي

الجبن

ومع ذلك، وفقا للدكتور هيغدي، فإن النظام الغذائي المتوسط ​​في الهند لا يوفر القدر الكافي من فيتامين د، مما يجعل تناول الطعام وحده غير كافٍ بالنسبة لمعظم الأشخاص.

لماذا يعد فحص ومراقبة فيتامين د أمرًا مهمًا؟

وبما أن نقص فيتامين د منتشر على نطاق واسع، فمن المهم للغاية مراقبة مستويات فيتامين د من خلال إجراء فحوصات الدم بانتظام.

وفقًا للخبراء، فإن الكشف المبكر والتصحيح في الوقت المناسب لا يقي من أمراض العظام مثل الكساح وهشاشة العظام فحسب، بل يدعم أيضًا المناعة، وينظم المزاج، ويحسن الصحة العامة.

يرتبط النقص الحاد بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وبعض أنواع السرطان، ولأن فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم، فإن نقصه قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكالسيوم بشكل خطير، مما يسبب نوبات صرع، وتشنجات عضلية، ومشاكل قلبية قد تهدد الحياة - وخاصةً عند الرضع والأطفال الصغار.

المصدر: timesnownews