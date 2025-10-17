منى الشاذلي لـ حمزة نمرة: بتتنمر عليا؟.. فيديو

وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤال، للفنان حمزة نمرة، عن مدى وجود إهداء لإحدى الأغنيات التي في حياته الفنية، ورد عليها حمزة نمرة "بصي مش هعيط"، وترد عليه الشاذلي: بتتنمر عليها يا حمزة يا نمرة.

وقال حمزة نمرة، إن قصة "رياح الحياة" مختلفة، وجدتها في أحد الأشخاص المقربة مر بتجربة زواج مريرة، ووجدته يحاول التجاوز وأن يعيش حياته.

وأضاف حمزة نمرة، في حلقة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، أن هذا الشخص مخلف أولاد ولا يستطيع رؤية أولاده، وعجبني إنه عنده القوة بالرغم من وجود الكسرة الشديدة بداخله.

وتابع: حسيت إني عايز أتكلم وأكون أنا الصوت اللي يعبر عن الشخص ده واتكتب الكلام عن هذا الشخص في الأغنية.