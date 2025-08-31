قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من بيراميدز بعد هزيمة الأهلي في الدوري
هل يجوز تخصيص ليلة المولد النبوي بعبادة أو ذكر أو صلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
ترامب يُنهي مبكرًا حماية كامالا هاريس بعد تمديد سري من «بايدن»
مستلزمات المدارس بأسعار مُخفضة .. «الداخلية» تعلن خبرًا سارًا للمواطنين
«الغندور»: الإعلام الأهلاوي هاجمني بعد ما كشفت ضعف التحكيم بمباراة بيراميدز
سعر الدولار اليوم 31-8-2025
أسعار ومواصفات كيا سورينتو موديل 2025 في السعودية
دينا أبو الخير تحذر من مخاطر الرياء والشرك الخفي في الأعمال اليومية.. فيديو
استثمار في الإنسان وخدمة للمجتمع.. جامعة حلوان تطلق برنامجًا رائدًا لإدارة ورعاية المُسنين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
ياسر ريان: الزمالك أمامه فرصة ذهبية ضد دجلة لتوسيع فارق النقاط مع الأهلي
الأهلي يتفاوض مع مدرب الزمالك السابق لخلافة «ريبيرو» .. «الغندور» يكشف التفاصيل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز المنقوع لمدة شهر؟

اللوز
اللوز
نهى هجرس

اللوز المنقوع يُنشّط الدماغ ويُحافظ على قوة الجسم، كما إن تناول خمس حبات لوز منقوعة فقط يوميًا لمدة شهر تقريبًا يُمكن أن يُحدث تغييرات ملحوظة في الجسم، لا يكمن السرّ ليس فقط في محتواها الغذائي، بل أيضًا في طريقة نقعها التي تُغيّر تركيبها، مما يُسهّل هضمها ويُعزّز امتصاص العناصر الغذائية.

إليكم أهم الفوائد الصحية لتناول اللوز المنقوع

- لطيف على الهضم

قد يكون اللوز النيء ثقيلاً على المعدة أحياناً، يُقلل نقع اللوز من العفص وحمض الفيتيك الموجودين في قشرته البنية، واللذين يُعيقان عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، هذا يُسهّل على المعدة هضمه، ويمنع الانتفاخ أو الشعور بعدم الراحة.

- بشرة تشعر بالتغذية
يُضفي اللوز إشراقة على البشرة، يُعد فيتامين هـ الموجود في اللوز مضادًا قويًا للأكسدة، يحمي خلايا الجلد من التلف الناتج عن التلوث والتعرض لأشعة الشمس، بعد 30 يومًا، غالبًا ما تشعر البشرة بمزيد من المرونة والترطيب، ليس فقط من الخارج، بل بتغذية داخلية أيضًا.

- تعزيز الذاكرة
يُحسّن اللوز نشاط الدماغ، يحتوي اللوز على الريبوفلافين وإل-كارنيتين، وهما عنصران غذائيان مرتبطان بتحسين نشاط الدماغ ، مع أنه ليس غذاءً سحريًا للذاكرة، إلا أن تناوله بانتظام يدعم وظائف الأعصاب، وقد يُسهم في زيادة التركيز وصفاء الذهن مع مرور الوقت.

المصدر times of india

اللوز تعزيز الذاكرة الهضم الفوائد الصحية لتناول اللوز

