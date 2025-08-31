ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز المنقوع لمدة شهر؟

اللوز المنقوع يُنشّط الدماغ ويُحافظ على قوة الجسم، كما إن تناول خمس حبات لوز منقوعة فقط يوميًا لمدة شهر تقريبًا يُمكن أن يُحدث تغييرات ملحوظة في الجسم، لا يكمن السرّ ليس فقط في محتواها الغذائي، بل أيضًا في طريقة نقعها التي تُغيّر تركيبها، مما يُسهّل هضمها ويُعزّز امتصاص العناصر الغذائية.

إليكم أهم الفوائد الصحية لتناول اللوز المنقوع

- لطيف على الهضم

قد يكون اللوز النيء ثقيلاً على المعدة أحياناً، يُقلل نقع اللوز من العفص وحمض الفيتيك الموجودين في قشرته البنية، واللذين يُعيقان عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، هذا يُسهّل على المعدة هضمه، ويمنع الانتفاخ أو الشعور بعدم الراحة.

- بشرة تشعر بالتغذية

يُضفي اللوز إشراقة على البشرة، يُعد فيتامين هـ الموجود في اللوز مضادًا قويًا للأكسدة، يحمي خلايا الجلد من التلف الناتج عن التلوث والتعرض لأشعة الشمس، بعد 30 يومًا، غالبًا ما تشعر البشرة بمزيد من المرونة والترطيب، ليس فقط من الخارج، بل بتغذية داخلية أيضًا.

- تعزيز الذاكرة

يُحسّن اللوز نشاط الدماغ، يحتوي اللوز على الريبوفلافين وإل-كارنيتين، وهما عنصران غذائيان مرتبطان بتحسين نشاط الدماغ ، مع أنه ليس غذاءً سحريًا للذاكرة، إلا أن تناوله بانتظام يدعم وظائف الأعصاب، وقد يُسهم في زيادة التركيز وصفاء الذهن مع مرور الوقت.

المصدر times of india