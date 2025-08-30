دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة (International Journal of Epidemiology) عن وجود علاقة قوية بين توقيت الوجبات ومخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

وكشفت نتائج الدراسة، أن تناول الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59% مقارنة بمن يتناولونه بعد التاسعة.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تناول العشاء بعد الساعة 10 مساءً يزيد من فرص الإصابة بالسكري بشكل ملحوظ.

وأوضح الباحثون، أن الاعتماد على وجبات صغيرة متكررة خلال اليوم يساعد على خفض مخاطر المرض.

وأوضحت الباحثة آنا بالومار كروس، أن تخطي الإفطار أو تناوله في وقت متأخر يؤثر سلبًا على مستويات الجلوكوز والدهون، ويُضعف قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين، مما يُحفّز تطور مرض السكري.

وأكدت الدراسة على أهمية تنظيم مواعيد الوجبات كوسيلة بسيطة وفعالة للوقاية، حيث يُنصح بـ:

ـ تناول أول وجبة يومية قبل الثامنة صباحًا.

ـ إنهاء آخر وجبة قبل السابعة مساءً.