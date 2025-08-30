احترس .. الكدمات مؤشر لمرض خطير

تعد الهيموفيليا من الأمراض الخطيرة التى يمكن أن تدمر حياة الإنسان إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها بسرعة ويلعب العامل الوراثي دور كبير في الإصابة به.

أعراض الهيموفيليا

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك فإن الأعراض الأكثر أهمية هي النزيف أو الكدمات غير العادية أو المفرطة.

يُصاب مرضى الهيموفيليا بكدمات كبيرة بعد إصابات طفيفة وهذه علامة على نزيف تحت الجلد.

و ينزف المريض لمدة طويلة بشكل غير عادي، سواء بعد الجراحة، أو بعد علاج الأسنان أو ببساطة من قطع الإصبع وقد يبدأ النزيف دون سبب واضح، مثل نزيف الأنف المفاجئ.

تعتمد كمية الكدمات أو النزيف لديك على ما إذا كنت تعاني من الهيموفيليا الشديدة أو المتوسطة أو الخفيفة.

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالهيموفيليا الشديدة من نزيف تلقائي أو نزيف بدون سبب واضح.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالهيموفيليا المتوسطة والذين يعانون من إصابات خطيرة من النزيف لفترة طويلة بشكل غير عادي.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالهيموفيليا الخفيفة من نزيف غير عادي، ولكن فقط بعد إجراء عملية جراحية كبرى أو إصابة.

أعراض الهيموفيليا الاقل شيوعا

قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم المفاصل الناتج عن نزيف داخلي وتشعر بألم أو تورم أو حرارة في مفاصل الكاحلين والركبتين والوركين والكتفين عند اللمس.

نزيف في الدماغ ونادرًا ما يُصاب الأشخاص المصابون بالهيموفيليا الشديدة بنزيف في الدماغ يُهدد حياتهم وقد يُسبب نزيف الدماغ صداعًا مستمرًا أو ازدواجًا في الرؤية أو شعورًا بالنعاس الشديد.

إذا كنت تُعاني من الهيموفيليا وظهرت عليك هذه الأعراض، فاطلب المساعدة فورًا.