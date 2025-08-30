قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الآلاف يتظاهرون في مدن الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء حرب غزة
بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس .. الكدمات مؤشر لمرض خطير

الهيموفيليا
الهيموفيليا
اسماء محمد

تعد الهيموفيليا من الأمراض الخطيرة التى يمكن أن تدمر حياة الإنسان إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها بسرعة ويلعب العامل الوراثي دور كبير في الإصابة به.

أعراض الهيموفيليا 

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك فإن الأعراض الأكثر أهمية هي النزيف أو الكدمات غير العادية أو المفرطة.

يُصاب مرضى الهيموفيليا بكدمات كبيرة بعد إصابات طفيفة وهذه علامة على نزيف تحت الجلد.

الهيموفيليا

و ينزف المريض لمدة طويلة بشكل غير عادي، سواء بعد الجراحة، أو بعد علاج الأسنان أو ببساطة من قطع الإصبع وقد يبدأ النزيف دون سبب واضح، مثل نزيف الأنف المفاجئ.

تعتمد كمية الكدمات أو النزيف لديك على ما إذا كنت تعاني من الهيموفيليا الشديدة أو المتوسطة أو الخفيفة.

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالهيموفيليا الشديدة من نزيف تلقائي أو نزيف بدون سبب واضح.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالهيموفيليا المتوسطة والذين يعانون من إصابات خطيرة من النزيف لفترة طويلة بشكل غير عادي.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالهيموفيليا الخفيفة من نزيف غير عادي، ولكن فقط بعد إجراء عملية جراحية كبرى أو إصابة.

مرض خطير .. اكتشف اعراض الهيموفيليا

 

أعراض الهيموفيليا الاقل شيوعا 

قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم المفاصل الناتج عن نزيف داخلي وتشعر بألم أو تورم أو حرارة في مفاصل الكاحلين والركبتين والوركين والكتفين عند اللمس.

نزيف في الدماغ ونادرًا ما يُصاب الأشخاص المصابون بالهيموفيليا الشديدة بنزيف في الدماغ يُهدد حياتهم وقد يُسبب نزيف الدماغ صداعًا مستمرًا أو ازدواجًا في الرؤية أو شعورًا بالنعاس الشديد.

إذا كنت تُعاني من الهيموفيليا وظهرت عليك هذه الأعراض، فاطلب المساعدة فورًا.

الهيموفيليا مرض الهيموفيليا أعراض الهيموفيليا الكدمات أسباب الكدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

9 علامات على اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد سن الأربعين

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين

طريقة عمل كب كيك فانيليا

طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب

أفضل تتبيلة للفراخ المشوية.. سر الطعم واللون المميز على سفرتك

طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد