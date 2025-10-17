قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز
زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة
تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة
انعقاد الجولة الأولي من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند
سعر السولار اليوم الجمعة بعد زيادة البنزين الأخيرة
سعر بنزين 80 اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة
رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة
السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات مخصوصة على هذه الخطوط
سعر صرف الدولار الآن مقابل الجنيه المصري
موضوع خطبة الجمعة اليوم .. الأوقاف تنشر نصها بعنوان «بالتي هي أحسن»
البترول: زيادة سعر غاز تموين السيارات 3 جنيهات
سعر بنزين 92 اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: تفاصيل واقعة طفل الإسماعيلية يصعب على العقل استيعابها

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة،  أنّ الحادث الذي استيقظت عليه البلاد اليوم، واقعة طفل الإسماعيلية، يُعدّ من أبشع جرائم القتل التي رصدتها عبر مسيرتها المهنية في تغطية قضايا الحوادث.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها تابعت تفاصيل الواقعة بدقة وحرصت على التثبت من مصادر عديدة قبل عرضها، لأن شدة تفصيلات الحادثة كانت صادمة إلى حد يصعب على العقل استيعابها، مشيرة إلى أن انفعالها كان شديدًا بسبب فداحة ما اطلع عليه فريق إعداد البرنامج.

وأوضحت وهبة أن ما أكّدته المصادر أن الفاعل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، وأن المجني عليه زميله الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة أيضًا، مشددةً على أن وجود طفل يقوم بقتل زميله بهذه الطريقة وخضوع تفاصيل الحادث لدرجات من القسوة يجعل من الواقعة حدثًا استثنائيًا يستدعي تحقيقًا سريعًا وشفافًا من الجهات المختصة.

وسائل حدوث الواقعة 

وتابعت أن المصادر أفادت بأن الفاعل بعد ارتكاب الجريمة استخدم منشارًا لتقطيع أجزاء من جسد الضحية ووضعها في أكياس بلاستيكية على مدى أيام متتالية، وهو ما أثار علامات تعجب واستنكار واسعة لدى المجتمع والإعلاميين، خصوصًا أن أسر الضحية أُشير إلى أنها لم تكن على علم بوجود الجثة داخل البيت. 

التعامل مع الأزمة 

وأكدت بسمة وهبة ضرورة أن تتعامل أجهزة الأمن والنيابة مع الواقعة بحزم وبما يكشف الدوافع النفسية والاجتماعية المحيطة بها، مع احترام حق الجمهور في معرفة النتائج والوقائع عبر قنوات رسمية موثوقة.

الاسماعيليه حادث الإسماعيلية أطفال الإسماعيلية كارثة الإسماعيلية بسمة وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

المتسابق صالح محمد موسى تهامي مرشح الأوقاف المصرية على فوزه بالمركز الرابع في المسابقة الدولية لحفظ القرآن

وزير الأوقاف يهنئ المرشح الفائز بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن بأستانا

صلاة الفجر

كيف يلتزم المسلم بصلاة الفجر ولا ينام عنها؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يحتفل بأكبر دفعة خريجي دراسات عليا في تاريخه

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يحتفل بأكبر دفعة خريجي دراسات عليا في تاريخه

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد