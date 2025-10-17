بسمة وهبة: تفاصيل واقعة طفل الإسماعيلية يصعب على العقل استيعابها

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنّ الحادث الذي استيقظت عليه البلاد اليوم، واقعة طفل الإسماعيلية، يُعدّ من أبشع جرائم القتل التي رصدتها عبر مسيرتها المهنية في تغطية قضايا الحوادث.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها تابعت تفاصيل الواقعة بدقة وحرصت على التثبت من مصادر عديدة قبل عرضها، لأن شدة تفصيلات الحادثة كانت صادمة إلى حد يصعب على العقل استيعابها، مشيرة إلى أن انفعالها كان شديدًا بسبب فداحة ما اطلع عليه فريق إعداد البرنامج.

وأوضحت وهبة أن ما أكّدته المصادر أن الفاعل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، وأن المجني عليه زميله الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة أيضًا، مشددةً على أن وجود طفل يقوم بقتل زميله بهذه الطريقة وخضوع تفاصيل الحادث لدرجات من القسوة يجعل من الواقعة حدثًا استثنائيًا يستدعي تحقيقًا سريعًا وشفافًا من الجهات المختصة.

وسائل حدوث الواقعة

وتابعت أن المصادر أفادت بأن الفاعل بعد ارتكاب الجريمة استخدم منشارًا لتقطيع أجزاء من جسد الضحية ووضعها في أكياس بلاستيكية على مدى أيام متتالية، وهو ما أثار علامات تعجب واستنكار واسعة لدى المجتمع والإعلاميين، خصوصًا أن أسر الضحية أُشير إلى أنها لم تكن على علم بوجود الجثة داخل البيت.

التعامل مع الأزمة

وأكدت بسمة وهبة ضرورة أن تتعامل أجهزة الأمن والنيابة مع الواقعة بحزم وبما يكشف الدوافع النفسية والاجتماعية المحيطة بها، مع احترام حق الجمهور في معرفة النتائج والوقائع عبر قنوات رسمية موثوقة.