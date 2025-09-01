قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
أمريكا توجه سفاراتها برفض تأشيرات لحاملي الجوازات الفلسطينية
عقد الإيجار وبيان بالمرافق.. مي عبد الحميد تكشف أهم الشروط للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
الإسكان الإجتماعي: أقصى قيمة إيجارية في قانون الإيجار القديم ستكون 1000 جنيه
مي عبد الحميد: قمنا بعمل العديد من برامج الإسكان الاجتماعي ونجحنا في تجاوز المليون وحدة
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الإثنين 1 سبتمبر 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للرمال
خلاف انتهاء المدة.. حالات تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
هل النوم أمام المرآة ليلا يعرضك لمس الجن؟.. 4 حقائق ينبغي معرفتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025: خلافات مع الأشقاء

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.
 

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

 تعامل مع مشاكلك العاطفية بحذر. عليك أن تكون مجتهدًا في التعامل مع ضغوط العمل. احرص على عدم الدخول في خلافات مالية مع الأقارب اليوم. صحتك جيدة أيضًا.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 قد تتحول بعض علاقات الحب إلى علاقات سامة أيضًا. يتوقع العزاب دخول شخص ما إلى حياتهم مع مرور اليوم. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

يجب أن تكون حذرًا بشأن أهدافك اليوم، فقد تكون هناك مشاكل تتعلق بسياسات العمل، وقد تؤثر أيضًا على سمعتك في مكان العمل. قد يواجه عميل محلي مشاكل في مشروع أنت جزء منه، وقد تُكلفك الشركة بحل هذه المشاكل. 

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 ابدأ يومك بممارسة الرياضة وحافظ على نمط حياة صحي، حاول استبدال مشروبك الغازي المفضل بمشروب صحي لا يُغنيك عن المشروبات الغازية، ولن تُعاني أنت أيضًا من ذلك.. 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 تجنّب النقاشات المتعلقة بالملكية داخل العائلة، فقد تُؤدي إلى خلافات مع الأشقاء سيكون رجال الأعمال في وضع جيد لتوسيع نطاق تجارتهم إلى مناطق جديدة.

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الدلو الدلو وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

ترشيحاتنا

الفنان كريم مغاوري

كريم مغاوري: تعبان جدا.. ادعولي

مسلسل علي كلاي

ارفعوا سقف توقعاتكم .. محمود حمدان يروج لمسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي

الفنان فراس سعيد

فراس سعيد لـ صدى البلد: ابتعدت عن الفن بسبب الرسم..والطبخ بيحسن المزاج

بالصور

منهم مى عز الدين و إليسا .. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني
عازبات الوسط الفني

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

فيديو

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

القبض علي طليق علا غانم

القبض على طليق الفنانة علا غانم داخل فيلته بعد بلاغ من الجيران.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد