نتنياهو يقرّ باستخدام القوة في سوريا ويكشف عن لقاء سري بوساطة أمريكية
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى
عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق
فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟
مهلة 30 يومًا .. هل تنقذ الحوار بين طهران وأوروبا من التصعيد؟
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
برج السرطان| حظك اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025..ركّز جيدًا على مهامك

برج السرطان
برج السرطان
نهى هجرس

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

ونرصد لكم توقعات برج السرطان اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.


توقعات برج السرطان وحظك اليوم الجمعة 29 أغسطس  2025

عليك تحسين مهاراتك في التواصل حتى لا يُساء فهم أي شيء تقوله، تحلَّ بالصبر واستعد لمواجهة بعض التأخير في عملك، التخطيط الجيد ضروري للغاية.

توقعات برج السرطان مهنيا

قد تحتاج إلى القيام بمهام إضافية غير المهام المعتادة في مكان العمل، ركّز جيدًا على مهامك، وإلا فقد ترتكب أخطاء.

توقعات برج السرطان عاطفيا

عليكَ التحلّي بروح دعابة جيدة واستخدامها عند التواصل مع من تحبّ، فهذا ضروريٌّ جدًا لإسعاد بعضكما البعض، ولنجاح علاقتكما.

توقعات برج السرطان ماليا

رغم محدودية قدرتك على الكسب، يمكنك تحقيق دخل أفضل باتباع ممارسات ادخار أفضل، فالادخار الجيد يساعدك في الأوقات التي يقل فيها تدفق المال.

توقعات برج السرطان صحيا

ابتعد عن الأطعمة الباردة قدر الإمكان إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بالتهاب الحلق.

