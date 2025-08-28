قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
بعده لقاءه بنظيره الأمريكي.. وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
حماس ترحب ببيان أعضاء مجلس الأمن.. وتدعو لخطوات عملية لردع الاحتلال
مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي: الرشاش المتعدد منتج مصري 100% ونتاج للبحث والتطوير
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 28 أغسطس 2025: مُهمة تعليمية

برج القوس
برج القوس

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 28 أغسطس 2025

يومك يحمل لك فرصًا لتجربة أشياء جديدة والتعلم منها تقبل المخاطر الصغيرة الآمنة، وشارك خططك مع صديق مفيد، خصص فترات راحة قصيرة حتى ينتهي العمل ويبقى لديك وقت للمرح، حافظ على بهجتك وتعلم شيئًا مفيدًا من الجميع اليوم. 

توقعات برج القوس في الحب

 إذا التقيت بأشخاص جدد، حافظ على ابتسامة دافئة وصادقة واطرح أسئلة سهلة للتعرف عليهم، يمكن للأزواج التخطيط لنزهة قصيرة أو ليلة لعب بسيطة لمشاركة الضحك حافظ على قلبك شجاعًا ولطيفًا؛ فالأفراح الصغيرة الآن قد تُكوّن ذكرى قوية وسعيدة. 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

إذا كنت بحاجة إلى معلومات، فأعدّ قائمةً سريعةً بما تريد معرفته، واتصل أو راسل شخصًا يمكنه المساعدة. حافظ على وتيرةٍ ثابتةٍ وسجل تقدمك بوضوحٍ لتفخر بما تُنجزه اليوم. جرّب مهمةً تعليميةً صغيرةً بعد العمل لتنمية مهاراتك.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

 خذ فترات راحة قصيرة عند الشعور بالتعب وأرح عينيك. التنفس بعمق لدقيقة سيهدئ عقلك، تجنب الجلوس كثيرًا؛ حاول الحركة كل ساعة. بحلول الليل، ستشعر بالانتعاش والفخر باختياراتك الصحية اليوم. ابتسم دائمًا.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 ادخر بعض المال الزائد، وضع خطة أسبوعية بسيطة لتشعر بالاستقرار، شارك خطتك مع شخص يُساعدك على الالتزام بها.

برج القوس حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم القوس اليوم

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

طفلة كيس الشيبسي

تعليق مثير من فنان عن هايدي صاحبة تريند كيس الشيبسي

البابا تواضروس

منقذًا وقدوة ومجددًا.. البابا تواضروس يوضح أدوار المسيح الثلاثة

بالصور

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود

طريقة عمل التومية

الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

