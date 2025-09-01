جورجينا تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. صور

حرصت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة جورجينا في أحدث ظهور



تألقت جورجينا في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة ونصف كم، واتسم التصميم بالقماش الأسود المصنوع من الدانتيل.



انتعلت جورجينا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وكشفت عن ذوقها الأنيق.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت جورحينا على الشعر المرفوع الذي يتصدر موضة صيف 2025، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.