نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث لها.



إطلالة نسرين طافش في أحدث ظهور



تألقت نسرين طافش بإطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض والكرانيش.



تزينت نسرين طافش بمجموعة من الإكسسوارات الراقية التي زادت من أناقتها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بالشعر المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.