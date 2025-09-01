قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حلايب إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار وتفاصيل طقس اليوم
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ27 من مصر باتجاه قطاع غزة
رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة
هندمك عليها وهحبسك.. عروس مصر القديمة تروي لحظات الرعب بعد تمـزيق وجهها
بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد
الطقس اليوم.. عودة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نهارا
حدث ليلا| مـ.قتل 20 شخصا في زلزال أفغانستان.. ومشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة
11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية
كليوباترا كانت تستحم به.. حليب الماعز ينبوع جمال البشرة
اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
ريهام قدري

 خطفت جورجينا رودريغيز الأضواء بإطلالة أنيقة وراقية عكست ذوقها الرفيع وحسها العصري في اختيار الأزياء خلال حضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ظهرت جةرجينا مرتدية فستاناً أسود أنثوياً بتصميم كلاسيكي يجمع بين البساطة والفخامة، جاء ضيقاً ليبرز قوامها، مع تفاصيل من الدانتيل المخرم عند الأسفل أضفت لمسة من الرقي والجاذبية.

ونسّقت جورجينا إطلالتها مع حذاء أسود بكعب عالٍ زاد من أناقتها، كما اعتمدت نظارات شمسية كبيرة باللون الأسود لتمنحها مظهراً عصرياً ملفتاً.

 أما من حيث الإكسسوارات، فقد كان خاتم خطوبتها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو محور الاهتمام، حيث استعرضته أمام عدسات الكاميرات، وهو مرصع بما يقارب ثلاثين قيراطاً من الألماس، ما أضفى على حضورها لمسة من الفخامة الاستثنائية.

الإطلالة بدت متكاملة بين بساطة اللون الأسود وفخامة التفاصيل اللامعة، الأمر الذي جعلها واحدة من أبرز الحاضرات في المهرجان، وموضوع حديث وسائل الإعلام وعدسات المصورين.

جورجينا ملابس جورجينا خاتم خطوبة جورجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

طقس الغد.. حرارة مرتفعة واضطراب بالملاحة البحرية

الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على هذه المناطق غدًا

حسام البدري

الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

الفنان سامي مغاوري

سامي مغاوري يكشف كواليس شخصيته في فيلم ماما وبابا

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تثير الجدل: فستان عارٍ مع نصف حجاب

الفنان كريم مغاوري

كريم مغاوري: تعبان جدا.. ادعولي

بالصور

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد