نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بالصور

وداعا للمبيدات.. 5 طرق طبيعية وآمنة لطرد الحشرات من مطبخك

أسماء عبد الحفيظ

هل سئمتِ من رؤية الحشرات في المطبخ؟ هل تبحثين عن حلول وطرق طبيعية وآمنة بدلًا من المبيدات الكيميائية؟ إليكِ خمس طرق مجرّبة وفعالة لطرد الحشرات دون أن تضرّي صحتك أو تؤثري على طعامك.

كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد ، عن أفضل الطرق الطبيعية لطرد الحشرات من المنزل دون استخدام المبيدات الحشرية، والتى تشمل ما يلي:

 1. شرائح البصل لطرد الصراصير

قد تتفاجئين، لكن شرائح البصل من أبسط الطرق الطبيعية للتخلص من الصراصير. فقط:

  • قطّعي بصلة إلى شرائح.
  • ضعيها في أركان المطبخ، خاصةً تحت الحوض أو خلف الأجهزة.
  • غيّري الشرائح كل يومين لتبقى فعّالة.
  • الرائحة النفاذة للبصل تزعج الصراصير وتدفعها للهرب.
2. الليمون والنظافة الدورية

الليمون ليس فقط للتنظيف، بل أيضًا مضاد طبيعي للحشرات، خصوصًا النمل:

  • اعصري ليمونة وأضيفيها إلى ماء المسح.
  • امسحي الأرضيات والأسطح جيدًا.
  • ضعي قشور الليمون عند مداخل النمل أو في الزوايا.
  • الليمون يزيل الروائح التي تجذب الحشرات، ويترك رائحة منعشة.
 3. النعناع أو زيت النعناع العطري

رائحة النعناع لا تحتملها الحشرات مثل الذباب والعناكب:

  • ضعي بضع قطرات من زيت النعناع في زجاجة بخاخ مع ماء.
  • رشّي الأماكن التي تظهر فيها الحشرات.
  • يمكنك أيضًا وضع أوراق النعناع الطازج في المطبخ.

4. الخل والملح لردع النمل

خليط الخل والماء فعّال في طرد النمل من خطوط سيره:

  • اخلطي كوب خل أبيض مع كوب ماء.
  • أضيفي ملعقة ملح صغيرة.
  • امسحي أو رشّي به فتحات النمل أو الأماكن التي يظهر فيها.
  • يقطع هذا الخليط مسارات النمل ويمنعه من العودة.

5. الثوم لردع الحشرات الطائرة والزاحفة

الثوم له رائحة قوية تُبعد الحشرات تمامًا:

  • اطحني 3 فصوص ثوم مع كوب ماء.
  • صفي الخليط، وضعيه في بخاخ.
  • رشّي الزوايا أو تحت الأحواض.
  • يمكنك أيضًا ترك فصوص ثوم صحيحة في أماكن تجمع الحشرات.

نصائح إضافية لطرد الحشرات من المنزل

  • حافظي على المطبخ جافًا دائمًا.
  • لا تتركي بقايا طعام أو فتات على الأسطح.
  • أفرغي سلة القمامة يوميًا.
  • أغلقي الثقوب أو الفتحات التي قد تدخل منها الحشرات.
