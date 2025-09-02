وداعا للمبيدات.. 5 طرق طبيعية وآمنة لطرد الحشرات من مطبخك

هل سئمتِ من رؤية الحشرات في المطبخ؟ هل تبحثين عن حلول وطرق طبيعية وآمنة بدلًا من المبيدات الكيميائية؟ إليكِ خمس طرق مجرّبة وفعالة لطرد الحشرات دون أن تضرّي صحتك أو تؤثري على طعامك.

خمس طرق مجرّبة وفعالة لطرد الحشرات

كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد ، عن أفضل الطرق الطبيعية لطرد الحشرات من المنزل دون استخدام المبيدات الحشرية، والتى تشمل ما يلي:

1. شرائح البصل لطرد الصراصير

قد تتفاجئين، لكن شرائح البصل من أبسط الطرق الطبيعية للتخلص من الصراصير. فقط:

قطّعي بصلة إلى شرائح.

ضعيها في أركان المطبخ، خاصةً تحت الحوض أو خلف الأجهزة.

غيّري الشرائح كل يومين لتبقى فعّالة.

الرائحة النفاذة للبصل تزعج الصراصير وتدفعها للهرب.

2. الليمون والنظافة الدورية

الليمون ليس فقط للتنظيف، بل أيضًا مضاد طبيعي للحشرات، خصوصًا النمل:

اعصري ليمونة وأضيفيها إلى ماء المسح.

امسحي الأرضيات والأسطح جيدًا.

ضعي قشور الليمون عند مداخل النمل أو في الزوايا.

الليمون يزيل الروائح التي تجذب الحشرات، ويترك رائحة منعشة.

3. النعناع أو زيت النعناع العطري

رائحة النعناع لا تحتملها الحشرات مثل الذباب والعناكب:

ضعي بضع قطرات من زيت النعناع في زجاجة بخاخ مع ماء.

رشّي الأماكن التي تظهر فيها الحشرات.

يمكنك أيضًا وضع أوراق النعناع الطازج في المطبخ.

4. الخل والملح لردع النمل

خليط الخل والماء فعّال في طرد النمل من خطوط سيره:

اخلطي كوب خل أبيض مع كوب ماء.

أضيفي ملعقة ملح صغيرة.

امسحي أو رشّي به فتحات النمل أو الأماكن التي يظهر فيها.

يقطع هذا الخليط مسارات النمل ويمنعه من العودة.

5. الثوم لردع الحشرات الطائرة والزاحفة

الثوم له رائحة قوية تُبعد الحشرات تمامًا:

اطحني 3 فصوص ثوم مع كوب ماء.

صفي الخليط، وضعيه في بخاخ.

رشّي الزوايا أو تحت الأحواض.

يمكنك أيضًا ترك فصوص ثوم صحيحة في أماكن تجمع الحشرات.

