قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

على اد الايد.. طريقة عمل حلاوة المولد

على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد
على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل حلاوة المولدة، بشكل اقتصادي ومناسب للميزانية على قد الإيد، بمكونات بسيطة ومتوفرة، لكن تعطي طعم لذيذ وشكل جميل، للشيف سارة الحافظ.

 المكونات الأساسية للأنواع المختلفة حلاوة المولد

لتحضير السيرب الأساس لكل الحلويات

  • 2 كوب سكر
  • ½ كوب ماء
  • 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
  • رشة فانيليا اختياري

1. الفولية حلاوة الفول السوداني

على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد

المكونات

  • 1 كوب فول سوداني محمص بلاش مملح
  • ½ كمية السيرب السابق

الطريقة:

  • سخني السيرب على النار حتى يكون لونه دهبي فاتح ما يتكرملش بشكل متكامل.
  • ضيفي الفول، وقلّبي بسرعة.
  • افردي الخليط على صينية فيها ورق زبدة أو مدهونة زيت خفيف.
  • سويها بالنشابة وقطّعيها قبل ما تنشف تمامًا.

2. السمسمية

على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد


المكونات

  • 1 كوب سمسم محمص
  • ½ كمية السيرب

الطريقة

نفس طريقة الفولية بالضبط، لكن بدل الفول حطي السمسم.

3. الحمصية
المكونات

  • 1 كوب حمص مسلوق ومجفف ومحمص
  • ½ كمية السيرب

الطريقة:

نفس الخطوات مع استبدال الفول بالحمص.

4. الملبن الاقتصادي بدون جيلاتين

المكونات

  • 1 كوب نشا
  • 2 كوب ماء
  • 1½ كوب سكر
  • ½ ملعقة صغيرة ماء ورد أو فانيليا
  • لون طعام اختياري
  • مكسرات رخيصة زي السوداني حسب الرغبة

الطريقة

  • اخلطي النشا مع الماء جيدًا.
  • ضيفي السكر وارفعيه على نار هادئة.
  • قلّبي باستمرار لحد ما يعقد ويبقى شبه الملبن.
  • ضيفي ماء الورد أو الفانيليا، ولو فيه لون.
  • افرديه في علبة مبطنة بالنشا، وسيبيه يبرد.
  • قطّعيه ورشي عليه نشا.

نصائح لتوفير أكبر

  • اشتري المكسرات من العطار بالكيلو أو نصف كيلو أرخص من السوبر ماركت.
  • حمصي المكونات في البيت بدل ما تشتريها محمصة.
  • استخدمي صينية واحدة وافردي فيها كذا نوع بفواصل صغيرة.
حلاوة المولد طريقة عمل حلاوة المولد الفولية السمسمية الحمصية الملبن الملبن الاقتصادي بدون جيلاتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

كيا سيراتو موديل 2010

كيا سيراتو أوتوماتيك بسعر 500 ألف جنيه

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد