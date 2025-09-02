طريقة عمل حلاوة المولدة، بشكل اقتصادي ومناسب للميزانية على قد الإيد، بمكونات بسيطة ومتوفرة، لكن تعطي طعم لذيذ وشكل جميل، للشيف سارة الحافظ.

المكونات الأساسية للأنواع المختلفة حلاوة المولد

لتحضير السيرب الأساس لكل الحلويات

2 كوب سكر

½ كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

رشة فانيليا اختياري

1. الفولية حلاوة الفول السوداني

على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد

المكونات

1 كوب فول سوداني محمص بلاش مملح

½ كمية السيرب السابق

الطريقة:

سخني السيرب على النار حتى يكون لونه دهبي فاتح ما يتكرملش بشكل متكامل.

ضيفي الفول، وقلّبي بسرعة.

افردي الخليط على صينية فيها ورق زبدة أو مدهونة زيت خفيف.

سويها بالنشابة وقطّعيها قبل ما تنشف تمامًا.

2. السمسمية

على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد



المكونات

1 كوب سمسم محمص

½ كمية السيرب

الطريقة

نفس طريقة الفولية بالضبط، لكن بدل الفول حطي السمسم.

3. الحمصية

المكونات

1 كوب حمص مسلوق ومجفف ومحمص

½ كمية السيرب

الطريقة:

نفس الخطوات مع استبدال الفول بالحمص.

4. الملبن الاقتصادي بدون جيلاتين

المكونات

1 كوب نشا

2 كوب ماء

1½ كوب سكر

½ ملعقة صغيرة ماء ورد أو فانيليا

لون طعام اختياري

مكسرات رخيصة زي السوداني حسب الرغبة

الطريقة

اخلطي النشا مع الماء جيدًا.

ضيفي السكر وارفعيه على نار هادئة.

قلّبي باستمرار لحد ما يعقد ويبقى شبه الملبن.

ضيفي ماء الورد أو الفانيليا، ولو فيه لون.

افرديه في علبة مبطنة بالنشا، وسيبيه يبرد.

قطّعيه ورشي عليه نشا.

نصائح لتوفير أكبر