قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد نشرها فيديوهات خادشة والإفراج عنها.. 5 معلومات عن الراقصة بوسي

بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي
بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها..5 معلومات عن الراقصة بوسي
رنا عصمت

تصدرت الراقصة بوسي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزارة الداخلية القبض عليها بسبب مقاطع فيديو خادشة تبثها عبر صفحاتها الشخصية، وذلك من خلال رقصها بطريقة مثيرة للغرائز وارتداء ملابس فاضحة وخليعة. 
 

من هي بوسي الأسد؟

الاسم الحقيقي: ميرا جمال

الشهرة: بوسي الأسد

المهنة: صانعة محتوى على المنصات الرقمية

التهم: نشر محتوى خادش، وممارسة أعمال منافية للآداب

تم القبض عليها في هضبة الأهرام

الأسد وقع في قبضة الداخلية ..اعترافات الراقصة بوسي بعد القبض عليها - المطور
الراقصة بوسي

القبض على الراقصة بوسي 

وقد ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الراقصة المصرية الشهيرة بوسي، المعروفة بلقب "ملبن مصر" بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على رقص بملابس وصفت بأنها "خادشة للحياء" وبأسلوب مبتذل.

اعترافات الراقصة بوسي..

واعترفت البلوجر بوسي الأسد بعد القبض عليها أمام جهات التحقيق أنها حققت أرباح مالية كبيرة من تيك توك واللايفات التي تقوم بها وأن إظهار مفاتنها خلال اللايفات والفيديوهات يسهم فى جذب عدد أكبر من المتابعين خاصة الشباب الذين كانوا يطلبون منها نشر فيديوهات وهي ترقص.

وأضافت المتهمة خلال التحقيقات أن الفيديوهات التى تظهر فيها بنصف ملابس هي من قامت بتصويرها داخل غرفة نومها فى منزلها وأنها معجبة بجسدها وتهتم به كثيرا وأن الملابس هي من تظهرها جميلة.

وعن الفيديوهات التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية معها بعد القبض عليها ويوجد عليها فيديوهات إباحية اعترفت أنها تخصها وأنها تحب أن تقوم بتصوير العلاقات التى تقوم بها وتحتفظ ببعضها على هاتفها وأن لديها علاقات مع بعض العرب وكثير من المصريين وأنها مارست الرذيلة من أجل المال.

تفاصيل سقوط الراقصة بوسي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
الراقصة بوسي

الراقصة بوسي تغادر قسم المقطم بعد اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

وغادرت الراقصة بوسي قسم شرطة المقطم، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وفي تطور مفاجئ، أصدرت جهات التحقيق في عدة محافظات قراراتها بإخلاء سبيل 11 من مشاهير السوشيال ميديا "بلوجرز وتيك توكرز وراقصات"، بعد أيام من الضجة الكبيرة التي صاحبت القبض عليهم بتهم متعددة، شملت بث مقاطع خادشة للحياء، والإخلال بالقيم الأسرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن قضايا تتعلق بحيازة مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة. وجاءت قرارات الإفراج جميعها بكفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة مفاجئة بعد الحملات الأمنية المكثفة ضدهم.

بعد نشرها فيديوهات خادشة والافراج عنها5 معلومات عن الراقصة بوسي الراقصة بوسي معلومات عن الراقصة بوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد إجراءات صارمة.. استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي

أرشيفية

زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد