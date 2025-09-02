بعد نشرها فيديوهات خادشة والإفراج عنها.. 5 معلومات عن الراقصة بوسي

تصدرت الراقصة بوسي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزارة الداخلية القبض عليها بسبب مقاطع فيديو خادشة تبثها عبر صفحاتها الشخصية، وذلك من خلال رقصها بطريقة مثيرة للغرائز وارتداء ملابس فاضحة وخليعة.



من هي بوسي الأسد؟

الاسم الحقيقي: ميرا جمال

الشهرة: بوسي الأسد

المهنة: صانعة محتوى على المنصات الرقمية

التهم: نشر محتوى خادش، وممارسة أعمال منافية للآداب

تم القبض عليها في هضبة الأهرام

وقد ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الراقصة المصرية الشهيرة بوسي، المعروفة بلقب "ملبن مصر" بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على رقص بملابس وصفت بأنها "خادشة للحياء" وبأسلوب مبتذل.

اعترافات الراقصة بوسي..

واعترفت البلوجر بوسي الأسد بعد القبض عليها أمام جهات التحقيق أنها حققت أرباح مالية كبيرة من تيك توك واللايفات التي تقوم بها وأن إظهار مفاتنها خلال اللايفات والفيديوهات يسهم فى جذب عدد أكبر من المتابعين خاصة الشباب الذين كانوا يطلبون منها نشر فيديوهات وهي ترقص.

وأضافت المتهمة خلال التحقيقات أن الفيديوهات التى تظهر فيها بنصف ملابس هي من قامت بتصويرها داخل غرفة نومها فى منزلها وأنها معجبة بجسدها وتهتم به كثيرا وأن الملابس هي من تظهرها جميلة.

وعن الفيديوهات التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية معها بعد القبض عليها ويوجد عليها فيديوهات إباحية اعترفت أنها تخصها وأنها تحب أن تقوم بتصوير العلاقات التى تقوم بها وتحتفظ ببعضها على هاتفها وأن لديها علاقات مع بعض العرب وكثير من المصريين وأنها مارست الرذيلة من أجل المال.

وغادرت الراقصة بوسي قسم شرطة المقطم، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وفي تطور مفاجئ، أصدرت جهات التحقيق في عدة محافظات قراراتها بإخلاء سبيل 11 من مشاهير السوشيال ميديا "بلوجرز وتيك توكرز وراقصات"، بعد أيام من الضجة الكبيرة التي صاحبت القبض عليهم بتهم متعددة، شملت بث مقاطع خادشة للحياء، والإخلال بالقيم الأسرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن قضايا تتعلق بحيازة مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة. وجاءت قرارات الإفراج جميعها بكفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة مفاجئة بعد الحملات الأمنية المكثفة ضدهم.