إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدى المرغنى، جمهورها صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت إسراء عبد الفتاح باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الاخضر الفاتح.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز إسراء عبد الفتاح بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد إسراء عبد الفتاح، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.