نسرين طافش تثير الجدل بالحمالات فى الساحل

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت نسرين طافش، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية سوت باللون الأسود الحمالات وهو ما جعل إطلالتها جريئة وملفتة.

وتعد الفنانة نسرين طافش، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما لتكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.