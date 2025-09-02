هل غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يحميك أم يضرك.. خبير يكشف الحقيقة

يظل البيض من أكثر الأطعمة التي تدور حولها تساؤلات في المنازل، خاصة عند تخزينه. فالكثير من الأشخاص يتساءلون عن ما هو الأصح، و هل يجب غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة أم لا؟ وقد حسم خبراء التغذية وسلامة الغذاء هذا الجدل بتوضيحات دقيقة تعتمد على الأبحاث العلمية وطبيعة قشرة البيض نفسها.

قشرة البيض ليست مجرد غلاف

غسل البيض

أضرار وفوائد غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة

فى إطار هذا قالت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن البيض محاط بطبقة طبيعية تُسمى الكتلة أو الطبقة الواقية، وظيفتها الأساسية حماية البيضة من تسلل البكتيريا والميكروبات إلى الداخل، عند غسل البيض بالماء، خصوصًا إذا لم يتم تجفيفه جيدًا أو غسله بماء غير معقم، تُزال هذه الطبقة الواقية، مما يجعل القشرة مسامية وقابلة لامتصاص البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا.

ماذا يقول الخبراء؟

غسل البيض - أرشيفية

في الدول الأوروبية: يمنع غسل البيض قبل توزيعه أو تخزينه، لأنه كلما بقيت الطبقة الواقية سليمة، كان البيض أكثر أمانًا وصلاحية لفترة أطول.

في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى: يُغسل البيض تجاريًا بمعايير صحية صارمة، ثم يُغطى بطبقة شمعية واقية بديلة، وهو ما يتيح للمستهلك تخزينه بأمان في الثلاجة.

في المنزل: ما الأفضل لك للبيض وسلامة الأسرة؟

ينصح خبراء سلامة الغذاء بعدم غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة. وبدلًا من ذلك:

اقرأ أيضًا: