الصلح خير.. إخلاء سبيل المتهم في واقعة الاعتداء على فتاة المانيكان بالمحلة

أصدر رئيس نيابة ثالث المحلة بمحافظة الغربية قرارا بإخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة الاعتداء بالضرب وسحل فتاة واقعة المانيكان بدمن سرايا قسم شرطة ثالث المحلة، عقب تصالح طرفي أسرة الفتاة والشاب نتيجة تدخل بعض العقلاء في تسوية خلاف الواقعة المذكورة.

قرار عاجل من النيابة

كان ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة نجحوا في ضبط الشاب المتهم بالاعتداء على فتاة وسحلها بشوارع منطقة سوق البهلوان، وتحرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهم على النيابة العامة لأخذ أقواله.

تفاصيل الواقعة

كانت منطقة سوق التجاري بالبهلوان بمدينة المحلة في محافظة الغربية، شهدت واقعة تعدي شاب بمحل تجاري على فتاة بالضرب وسحبها وسبها بعبارات منافية للآداب العامة، إثر تسببها في إيقاع مانيكان ملابس، ما نتج عنه إصابات وكدمات بأماكن متفرقة بجسدها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ رسمي من أسرة الفتاة يفيد بتعرضها للضرب على يدي شاب مالك لمحل تجاري بمنطقة سوق البهلوان بنطاق دائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهم

وكثف ضباط الشرطة بمباحث فرع البحث الجنائى بالمحلة جهودهم لتحديد هوية شاب ارتكب واقعة الاعتداء بالضرب على الفتاة، وضبطه.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.