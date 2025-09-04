تنظيم الإعلام السعودي يشدد على الالتزام بالتصنيف العمري لألعاب الفيديو

قال جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في الرياض، إن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية شددت على ضرورة التزام شركات الإنتاج والمطورين وصناع المحتوى بمعايير التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية.

التشديد على الرقابة يأتي مع استضافة المملكة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

وأوضح الوصيف، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التشديد يتزامن مع إعلان المملكة استضافة الأمانة العامة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي سينطلق قريباً في العاصمة الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء.

تحذيرات من التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال

وأضاف أن الهيئة أكدت ضرورة وضع أطر تنظيمية وأخلاقية واضحة، في ظل الانتشار الواسع للألعاب الإلكترونية، محذّرة من الفجوة الفكرية التي قد تنشأ بسبب المحتويات السلبية أو المتطرفة التي قد توجد في بعض الألعاب.

تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الرقابة الأسرية

وذكر الوصيف أن هناك دعوات متزايدة لتوفير أدوات رقابة أبوية فعالة، مع تعزيز دور الذكاء الاصطناعي لتمكين الأسر من مراقبة المحتوى، وكذلك توعية أولياء الأمور بالمخاطر المحتملة، في ظل النمو السريع لهذا القطاع في المملكة.