قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: حريصون على التعاون مع السودان خاصة بمجال المياه
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
العناية الإلهية تنقذ شابًا من الموت بعد سقوط صدادة مزلقان بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصالة تعود إلى دمشق بحفل جماهيري بعد غياب 14 عاماً

أصالة
أصالة
كتب قسم الفن

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري للعودة إلى مسقط رأسها دمشق، حيث ستحيي في ديسمبر المقبل أول حفل جماهيري لها في سوريا بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، منذ آخر ظهور فني لها على المسارح

السورية عام 2011.

وقالت مصادر فنية وإعلامية إن الحفل سيكون مستقلاً عن معرض دمشق الدولي، وسيقام بتنظيم خاص يتزامن مع مناسبة وطنية بارزة.


وأكدت أن التحضيرات بدأت بالفعل من خلال اجتماعات عقدها أنس نصري، شقيق الفنانة ومدير أعمالها، مع نقابة الفنانين السوريين في دمشق لوضع الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة.

وتأتي عودة أصالة إلى سوريا بعد سنوات من الغياب أثارت خلالها غيابها تساؤلات كثيرة بين جمهورها السوري، خاصة أنها كانت حاضرة بشكل لافت في المهرجانات العربية الكبرى في الخليج والأردن ولبنان.


وكانت الفنانة قد ألمحت مؤخراً، خلال مشاركتها في مهرجان جرش بالأردن، إلى رغبتها في لقاء جمهورها السوري مجدداً، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى ظروف مناسبة تضمن نجاح الحفل.

ويترقب جمهور أصالة في دمشق وخارجها تفاصيل إضافية حول مكان الحفل وتوقيته الدقيق، وسط توقعات بأن يشهد الحدث حضوراً جماهيرياً واسعاً، نظراً للشغف الكبير برؤية النجمة السورية على مسارح بلدها الأم بعد سنوات طويلة من الانتظار.

أصالة حفلات أصالة سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

تنظيم الإعلام السعودي يشدد على الالتزام بالتصنيف العمري لألعاب الفيديو

أرشيفية

الخارجية الروسية: موسكو ستأخذ بعين الاعتبار التهديدات العسكرية الأوروبية على حدودها

صورة أرشيفية

دخول الفوج الخامس من قافلة "زاد العزة" إلى معبر كرم أبو سالم نحو غزة

بالصور

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي

أطعمة يومية تشكل خطراً على الدماغ.. تزيد خطر الإصابة بالخرف المبكر

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد

فيديو

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد