أصالة تعود إلى دمشق بحفل جماهيري بعد غياب 14 عاماً

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري للعودة إلى مسقط رأسها دمشق، حيث ستحيي في ديسمبر المقبل أول حفل جماهيري لها في سوريا بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، منذ آخر ظهور فني لها على المسارح

السورية عام 2011.

وقالت مصادر فنية وإعلامية إن الحفل سيكون مستقلاً عن معرض دمشق الدولي، وسيقام بتنظيم خاص يتزامن مع مناسبة وطنية بارزة.



وأكدت أن التحضيرات بدأت بالفعل من خلال اجتماعات عقدها أنس نصري، شقيق الفنانة ومدير أعمالها، مع نقابة الفنانين السوريين في دمشق لوضع الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة.

وتأتي عودة أصالة إلى سوريا بعد سنوات من الغياب أثارت خلالها غيابها تساؤلات كثيرة بين جمهورها السوري، خاصة أنها كانت حاضرة بشكل لافت في المهرجانات العربية الكبرى في الخليج والأردن ولبنان.



وكانت الفنانة قد ألمحت مؤخراً، خلال مشاركتها في مهرجان جرش بالأردن، إلى رغبتها في لقاء جمهورها السوري مجدداً، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى ظروف مناسبة تضمن نجاح الحفل.

ويترقب جمهور أصالة في دمشق وخارجها تفاصيل إضافية حول مكان الحفل وتوقيته الدقيق، وسط توقعات بأن يشهد الحدث حضوراً جماهيرياً واسعاً، نظراً للشغف الكبير برؤية النجمة السورية على مسارح بلدها الأم بعد سنوات طويلة من الانتظار.