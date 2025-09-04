قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام

كشف الممثل عمر مصطفى متولي مفاجأة تتعلق بخاله الفنان الكبير عادل إمام، أوضح خلالها أن الزعيم لم يكن في البداية مشجعًا لكرة القدم، وأن انتمائه للنادي الأهلي جاء لاحقًا وبطريقة طريفة.

وقال عمر متولي في تصريحات إذاعية:"عادل إمام كان زملكاوي زمان ‘بالعند’، لأنه ملوش في الكورة".


وأضاف: “ومع الوقت بقى ليه في الكرة ولقى ابنه رامي بيقول ‘أهلي أهلي’ وهو طفل، وهو مش بيعلمه يقول كده. تابع شوية وحب الأهلي جدًا، وبقى أهلاوي، وبعدين بطل يقول هو أهلاوي ولا زملكاوي عشان محدش يزعل".

كما تحدث عمر متولي عن حبه للكرة، الذي يرجع إلى تأثير والده الفنان الراحل مصطفى متولي، حيث وصفه بأنه كان “كروي أوي” وكان يتابع مباريات الأهلي بدقة، لدرجة أنه كان يمسك الهاتف الأرضي فور حدوث موقف في المباراة للتواصل مع الفنان صلاح السعدني؛ “يحكي له كل تعليق يحصل من غير ألو أو سلام” أثناء المشاهدة.


‎وكون مصطفى متولي، ثنائيًا مع عادل إمام، والذي تربطه به علاقة قرابة حيث ان الراحل تزوج من شقيقة الزعيم ، فقدم معه أعمالًا مثل "عنتر شايل سيفه ورمضان فوق البركان ومسرحية الواد سيد الشغال"، وفيلم "النمر والأنثى وسلام يا صاحبي والمولد وجزيرة الشيطان وحنفي الأبهة واللعب مع الكبار والإرهابي"، ومسرحية "الزعيم"، وفيلم "المنسي وبخيت وعديلة ورسالة إلى الوالي ومسجل خطر"، ومسرحية "بودي جارد" والتي كانت آخر أعماله.
‎تزوج مصطفى متولي من إيمان، شقيقة عادل إمام، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عمر والذي عمل أيضًا ممثلًا في العديد من الأفلام والمسلسلات، وعصام وعادل.

