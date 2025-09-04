"الشربات أرخص في المولد النبوي ".. تخفيضات جديدة بعد تراجع أسعار السكر

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد خلال هذه الأيام تخفيضات على أسعار الشربات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، وهو ما يعكس حرص التجار على التفاعل مع المناسبات الدينية الهامة وتقديم منتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأوضح المنوفي أن تخفيض الأسعار يأتي استجابة لانخفاض أسعار السكر في السوق المحلي، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا ما بين 28 إلى 33 جنيهًا، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة إنتاج الشربات.

وأشار إلى أن أسعار زجاجات الشربات هذا العام تتراوح ما بين 25 إلى 50 جنيهًا، وذلك بحسب نوع الصنف، وحجم الزجاجة، ونسبة التركيز، مؤكدًا أن هناك التزامًا عامًا من قبل التجار بضبط الأسعار وعدم المغالاة.

وأكد المنوفي أننا تتابع الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال المستهلكين، وأن هناك رقابة على جودة المنتجات المقدمة ومدى مطابقتها للمواصفات، خاصة في مواسم الإقبال الكبير مثل المولد النبوي.

ودعا المواطنين إلى الشراء من المحال والمنافذ المعروفة والمعتمدة، وتجنب المنتجات المجهولة المصدر، مع التأكيد على أن استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك هو الهدف الأساسي خلال هذه المرحلة.