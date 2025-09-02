مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعاطي شخص مواد مخدرة بأحد شوارع المحلة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء محاولته إفاقة آخر زعم تعاطيه للمواد المخدرة ، والزعم بإنتشار المواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم بنشر مقطع الفيديو (بائع متجول "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم شاهد أحد الأشخاص غير متزن ، فقام بوضعه على الأرض وتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه للإيحاء بأن الأخير تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة - على خلاف الحقيقة – وذلك لإثناء أحد الأشخاص اعتقد ظناً باعتزامه شن حملة إعلامية على الباعة الجائلين وإشغالات الطرق بالمنطقة، وتوجيهه للنشر عن تعاطى المواد المخدرة بالمدينة.

أمكن التوصل للشخص الأخير "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة) ، وبمناقشته تبين أنه غير متزن نفسياً، وبسؤال والده أفاد بأنه يعانى من أمراض نفسية منذ فترة وسبق تلقيه العلاج بإحدى المصحات النفسية، وأضاف بأنه معتاد الخروج من المنزل والعودة من تلقاء نفسه على فترات وعدم تحريره محاضر بذلك.. تم تسليم الأخير لأهليته مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم بالنشر لادعائه الكاذب.





