القبض على قائدي 3 سيارات نقل صدموا سيارة فرد أمن بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى ثلاث سيارات نقل محملة بمخلفات بناء بالاصطدام بسيارة عمداً والتعدى على من بداخلها وذلك حال محاولتهم التخلص من حمولتهم بالقاهرة.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام فرد أمن إدارى – تابع لإحدى شركات الأمن والحراسة "متعاقدة مع الجهات المختصة على تأمين مواقع مخلفات البناء بالقاهرة الجديدة"، بمحاولة استيقاف قائدى 3 سيارات "نقل ثقيل" حال خروجهم من أحد المواقع تحت الإنشاء، وذلك لفحصها والإطلاع على ترخيص رفع المخلفات ومكان التخلص منها، قاموا على أثرها بالإصطدام بالسيارة قيادته عمداً "تابعة لجهة عمله" وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالسب والضرب.

أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص" وقائديها (3 أشخاص "لا يحملون رخص قيادة"- مقيمون بمحافظة القاهرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.





