زفة عروسة.. إطلاق شماريخ وألعاب نارية بمحطة وقود بالمحلة والأمن يحقق |صور

شهدت منطقة محطة موبيل للخدمات البترولية بنطاق مدخل الدولة "المحلة ـ كفر الشيخ" بمحافظة الغربية، تدشين زفة عروسين بمشاركة عشرات السيارات وإطلاق الزغاريد والألعاب النارية والشماريخ، الأمر الذي أثار حفيظة قائدي السيارات والدراجات والعاملين بمحطة الوقود خشية تعرض حياتهم للخطر.

توجيهات محافظ الغربية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لتجمع عدد كبير من السيارات بموقع محطة الوقود.

في ذات السياق ناشد أسر وعائلات المدينة العمالية كافة الجهات المعنية بضرورة سرعة التحقق من الفيديو واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة.

تحرك أمني عاجل

وتقرر تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وضباط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة لتحديد هوية المشاركين في زفة عروسين.