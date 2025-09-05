دخل لإجراء عملية الفتق خرج جثة هامدة.. وفاة شاب بمستشفى خاص في المحلة

أعطى المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بتكليف فريق من النيابة لسماع أقوال أسرة الشاب المتوفي عقب إجرائه عملية الفتق بأحد المستشفيات الخاصة.

تفاصيل الواقعة

كما وجهت النيابة العامة باستدعاء الفريق الطبي بالمستشفي الخاص ومديرها الإداري لأخذ أقوالهم حيال واقعة الشاب فضلا عن عرض تقارير الطبية للحالة الطبيب المتوفي علي الجهات الفنية بالطب الشرعي لأخذ الرأي بوجود إهمال طبي من عدمه .

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير العلاج الحر بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة شاب دخل إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء عملية الفتق فخرج جثة هامدة علي أيدي فريق طبي بنطاق مدينة المحلة الكبرى .

تعليمات صحة الغربية

كما وجه وكيل الصحة بالغربية، بمراجعة كافة إجراءات العملية التي أجريت الشاب المتوفي والاطلاع علي اوراق تراخيص المستشفي الخاص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة.

تحرك جهات

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الشاب "ا.م"35 سنة باتهام المدير الإداري بالمستشفي والفريق طبي تابع له بالتسبب في وفاة ابنهم عقب إجراءه عملية جراحية "الفتق" وتدهور حالته الصحية بشكل مفاجىء .

وأشار أسرة الشاب الضحية أن ابنهم طوال أكثر من أسبوع ظل يعاني داخل المستشفي الخاصة تزامنا مع تعرضه لوعكه صحية نقل له علي أثرها كميات كبيرة من أكياس الدم كما أعطي لها أدوية ومضادات حيوية أثناء تواجده بغرفة العناية المركزة بالمستشفى .

دعم جهات التحقيق

ويكثف ضباط فرع البحث الجنائى من جهودها في إجراء التحريات وتنفيذ قرارا جهات التحقيق حيال المستشفي الخاصة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.