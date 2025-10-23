الشيخ عبدالله شحاتة يقرأ الفاتحة بطريقة جمع القراءات.. فيديو

قرأ الشيخ عبدالله شحاته، الحاصل على المركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن وتفسيره فرع الأسرة القرآنية في نسختها الأولى، سورة الفاتحة بطريقة جمع القراءات.

وقال الشيخ عبدالله شحاته، في برنامج "قصة نجاح" على قناة "الحياة"، إن هذه طريقة معروفة لدى علماء القراءات، بدلا من قراءة السورة بطريقة كل راوي، يتم جمعها بطريقة معينة بصيغة جمع القراءات.

تقليد الشيخ البنا

وقال الشيخ عبدالله شحاته، الحاصل على المركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن وتفسيره فرع الأسرة القرآنية في نسختها الأولى، إن الشيخ محمود البنا، كان من نسل رسول الله وهو من القراء العظام وكان شريف.

وأضاف عبدالله شحاته، في برنامج "قصة نجاح" على قناة "الحياة"، أن الشيخ البنا نعى نفسه بنفسه قبل أن يموت بساعات.

وقرأ الشيخ عبدالله شحاته آيات قرآنية يحاكي فيها الشيخ محمد البنا، من سورة الضحى.