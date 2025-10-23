للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. طلب عاجل من حركة فتح للولايات المتحدة

أكد الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، أن الحركة تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بقرارات حقيقية تدعم الشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وأضاف النمورة، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نريد مواقف جدية وملزمة للاحتلال الإسرائيلي بوقف هذه الجرائم ووقف هذه الإجراءات التي يقوم بها المتطرفان من أعضاء الكنيست، بن جفير وسموتريتش، واللذان استطاعا الحصول على هذا العدد الكبير من الأصوات لهذه المخططات وهذه المشاريع التي ستقوي من مكانة المتطرفين في داخل المجتمع الإسرائيلي وفي الكنيست الإسرائيلي".

وتابع: "نريد من الإدارة الأمريكية أن يكون هناك إجراءات وقرارات واقعية وحقيقية تعبر عن مساندة الشعب الفلسطيني، كما نريد الانضمام إلى قرارات المجتمع الدولي والشرعية الدولية والتصويت الكبير الذي حصلت عليه دولة فلسطين من خلال تصويت 159 دولة لصالح القضية الفلسطينية وبإعلان الدولة، وأن تنضم الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولوضع حد لطوفان المستوطنين الذين يمارسون الجرائم في الأرض في الميدان بحق شعبنا الفلسطيني".

