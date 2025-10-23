قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الإيطالية بروما
حقيقة زواج منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني.. بماذا ردت الفنانة الشابة؟
عادل عتمان: كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية جسّدت رؤية مصر المتوازنة
محمد سعده من بروكسل: شرق بورسعيد جاهزة لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي
أخبار تهمك اليوم .. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي: ملتزمون بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس
أ ش أ

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم /الخميس/ التزام الولايات المتحدة بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال المسؤول الأمريكي، في كلمة ألقاها عقب وصوله إلى مطار تل أبيب: "إن واشنطن ملتزمة باتفاق السلام ويجب على الجميع بذل المزيد من الجهود من أجل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 


وشدد فانس على ضرورة التحرك بطريقة سريعة لإعادة سكان غزة إلى منازلهم وضمان الأمن والسلام لهم، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على عدم استمرار موجة العنف في غزة. 


وحول المدة الزمنية التي قد تستغرق عملية إعادة إعمار غزة، قال المسؤول الأمريكي :"إن هذه المدة تعتمد على عدد السكان الذي سيعودون إلى منازلهم"، معربا في الوقت ذاته عن أمله في إعادة إعمار رفح الفلسطينية في مدة أقصاها 3 سنوات في إطار خطوات متتالية مع الحرص على أن يعيش سكان غزة في أمن وسلام.


ووصف نائب الرئيس الأمريكي، المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن وتل أبيب بـ"الجيدة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات مستمرة مع الشركاء حول مستقبل غزة، مشددا على أهمية الحرص على تفعيل مساعي السلام في المنطقة، منتقدا سياسة بعض الدول، لم يسميها، إزاء عدم مساندة اتفاق السلام في غزة.


وأضاف فانس أن واشنطن تحرص على تفعيل مبادرة السلام، خاصة بعد أن تتخذ قوات حفظ السلام الدولية المسألة في قطاع غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تنشر جنودا تابعة لها في غزة.


وحول عملية تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مناقشة مشروعي قانون يهدفان إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال المسؤول الأمريكي :"إن الضفة الغربية لن يتم ضمها إلى إسرائيل والولايات المتحدة تحرص على تحقيق ذلك، وأن ما جرى بالأمس هي مجرد عملية تصويت رمزية".
 

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الولايات المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة مطار تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

دواجن بيضاء

انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

ترشيحاتنا

القولون

اضبط وزنك.. 3 عادات يومية تحميك من سرطان القولون

الدجاج بالمشروم

طريقة عمل دجاج بالمشروم والكريمة مثل المطاعم

الغدة الدرقية

نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد