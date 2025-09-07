حبس عاطل سنة لاتهامه بالشروع فى إنهاء حياة جاره بالقاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بالشروع فى قتل جاره بمنطقة عين شمس.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من المستشفى العام استقبال مصاب بطعنات متفرقة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه شاب في العقد الثالث من العمر مقيم بدائرة القسم أصيب على يد جاره الذي حاول قتله.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ الكاميرات تبين أن المجنى عليه تشاجر مع جاره وطعنه وفر هاربا وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.