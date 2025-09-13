ارتفاع جديد في عيار 21.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت.. هل يواصل الصعود؟

في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يواصل الذهب تأكيد مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين، لا سيما في الفترات التي تتسم بالغموض بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

ويعد السوق المصري من أكثر الأسواق تأثرا بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس، حيث تنعكس التحركات العالمية سريعا على الأسعار المحلية.

وفي من خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أحدث تحركات أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، 13 سبتمبر 2025، مع تسليط الضوء على العوامل المحلية والعالمية المؤثرة في السوق، وخاصة سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين.

وشهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 13 سبتمبر 2025، وذلك عقب الارتفاع الذي سجلته يوم أمس الجمعة.

ويأتي هذا الثبات في الأسعار مدعوما بصعود سعر الأونصة عالميًا، إلى جانب تصاعد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولا بين المستهلكين في السوق المحلية – 4900 جنيه للجرام، وذلك دون احتساب رسوم المصنعية أو الضريبة والدمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر – السبت 13 سبتمبر 2025

عيار 24: 5600 جنيه للجرام

عيار 21: 4900 جنيه للجرام

عيار 18: 4200 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب: 39.200 جنيه

أسعار الذهب عالميا

ارتفع سعر أونصة الذهب عالميا بنسبة 0.3% ليسجل 3656 دولارا، بعد أن افتتح تداولاته عند 3635 دولارا، ولامس أعلى مستوى له عند 3645 دولارا للأونصة.

ويأتي هذا الارتفاع ضمن موجة مكاسب مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي.

والجدير بالذكر، أن تعود هذه المكاسب إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، والتي عززت التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. مثل هذه التوقعات تُحفز المستثمرين على التوجه نحو الذهب، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والمحلية، خاصة سعر الذهب عيار 21 في مصر.